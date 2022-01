Campeón Súper Mosca “Gallo” Estrada desea un año 2022 con más actividad

Juan Francisco “Gallo” Estrada, actual campeón Súper Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), espera tener mucha más actividad en 2022 de la que tuvo en 2021. Si bien, el año pasado protagonizó la mejor pelea ante el nicaragüense Román “Chocolatito” González, fue el único careo que realizó.

“Siempre es malo estar tanto tiempo inactivo. Sin embargo, siempre hemos estado entrenando, porque siempre tuve fecha primero octubre, luego diciembre y ahora me cambiaron hasta marzo. Pero he entrenado, entonces no he estado inactivo al 100%. Primero Dios peleo en Marzo y luego ver lo que viene”, dijo el mexicano campeón de las 115 libras.

Los aficionados esperan con ansias la tercera pelea entre el “Gallo” y “Chocolatito” que en sus dos reyertas han dejado grande sensaciones y esto motiva, aún más, al guerrero azteca. “Es una pelea que la gente espera, las dos primeras gustaron mucho y en la tercera no quiero dejar dudas. Deseo ganar de forma contundente”, sentenció Estrada.

Las dos reyertas entre estos boxeadores han dejado polémicas en una tarjeta. A esto no ha sido ajeno el titular de las 115 libras de la AMB. “La primera pelea los jueces lo vieron ganar a él y la segunda a mi y en ambas hubo polémica. Por eso es que para la tercera quiero ser contundente y dejar claro quién es el campeón”.

El “Gallo” considera que la clave del éxito en su carrera ha sido la disciplina y el apoyo de su entorno, pero reconoce que la rivalidad con Román lo han hecho un mejor peleador. También se siente orgulloso de pertenecer a la familia de la AMB, donde ya fue campeón Mosca y ahora reina en la división de los Súper Mosca.