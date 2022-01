EEUU | Gobernador dice que Florida se mantendrá como el estado «más libre» de EE.UU.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, inauguró este martes una nueva legislatura con la defensa de las políticas conservadoras que han erigido a este estado en el «más libre» de todo el país con el respeto a la ley y el orden, según dijo en la sede legislativa, donde otra vez vapuleó las medidas de la Administración del presidente Joe Biden, contra la covid-19.

En el que es el último año de su mandato, ante el pleno del Congreso floridano el republicano no perdió oportunidad de criticar las «destructivas» y «poco efectivas» restricciones federales, «autoritarias, arbitrarias y aparentemente interminables», según dijo, que la Administración de Biden ha impuesto en medio de la pandemia.

«Se sustentan (las restricciones) más en la adhesión ciega a las declaraciones ‘faucianas’ que en las tradiciones constitucionales que son la base de las naciones libres», dijo en alusión al principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, uno de los principales blancos de sus críticas a lo largo del año pasado, al igual que Biden.

Florida has stood strong as the rock of freedom, and upon this rock we must build Florida’s future. pic.twitter.com/PZOuJ78L0e

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) January 11, 2022