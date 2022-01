Exfiscal general a Jorge Arreaza: «Alguien te persigue, quiere matarte»

El exfiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, expresó su apoyo al excandidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por la gobernación de Barinas, Jorge Arreaza, tras la derrota sufrida este domingo, frente al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Sergio Garrido.

A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez también alertó a Arreaza de una forma peculiar: “alguien te persigue desde hace tiempo. Quiere matarte”. Sin embargo, no queda claro si habla de atentar contra la vida del ex canciller o de sacarlo del juego político

El también ex embajador de Venezuela en Italia, afirmó que los resultados en Barinas, más allá de darle el triunfo a la oposición, “hay dos grandes derrotados y también dos grandes triunfadores que pasan agachados”.

Rodríguez también hizo un llamado a la tolda roja a replantear su maquinariay “a quienes “maquinan” no tan “imaquinariamente” que se debe liquidar lo poco bueno que existe en el chavismo”.

Algunos usuarios desestimaron el mensaje de Rodríguez, alegando que se trata de una cuenta falsa que se atribuye al ex funcionario chavista. No obstante, la periodista Luisana Colomine, aclaró que si se trata del ex fiscal.

Jorge estoy contigo. Te conozco. Sé cuanto vales. Alguien te persigue desde hace tiempo. Quiere matarte. La jugada maestra fue sacarte del ministerio para que te suicidaras. no hay crimen perfecto ¡Son va(r)inas de la vida! ESTOY COBTIGO EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS. — Isaías Rodríguez (@Isarorodriguez) January 10, 2022

