Perú | Carnecitas (12/01/2022)

Golpe

Carlos Basombrío, extitular del Ministerio del Interior, criticó la reciente designación del excongresista Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perúpetro.

Saltimbanqui

“Fue aprista, fue fujimorista, postuló con Vizcarra por Somos Perú y fracasó en todo. Ahora Castillo lo recoje para dirigir PerúPetro”, escribió Basombrío.

Titanic

Agregó que “Salaverry se sube a un Titanic que tiene al timón al capitán Castillo a quien los icebergs le producen una atracción fatal. Chamba es chamba”.

Preocupado

Igualmente, el titular de la Comisión de Energía y Minas, Carlos Alva Rojas, mostró su preocupación frente al nombramiento de Salaverry en Perupetro.

Experiencia

Alva Rojas sostuvo que quien lidere la empresa estatal debe ser con una persona “con una amplia experiencia” en “gestión petrolera”, algo que no ocurre con Salaverry.

Sanción

El Frente de Organizaciones Populares (FOP) emitió un pronunciamiento en el que exige la máxima sanción que permite la ley contra el congresista por Puno, Jorge Luis Flores Ancachi.

Soborno

Flores se encuentra inmerso en una investigación por pretender sobornar con S/ 100 a un periodista en Puno durante la semana de representación para tener mayor presencia mediática.

Infundado

El Poder Judicial declaró infundado un pedido fiscal para allanar la vivienda de la exalcaldesa de VMT, Silvia Barrera Vásquez, implicada en las presiones que hizo Bruno Pacheco al jefe de la Sunat para favorecer al Grupo Informático Deltron.

Allanamiento

El Ministerio Público había solicitado el allanamiento y registro domiciliario del inmueble de Barrera Vásquez, como testigo, quien se beneficiaría con los ofrecimientos de Bruno Pacheco, tal como consta en los mensajes de WhatsApp.

Despreocupado

El titular del MTC, Juan Silva, dijo no estar preocupado por una eventual moción de censura en su contra. “A mí no me preocupa, en realidad. No tengo tiempo para ese tipo de cosas”, indicó.

Diagnóstico

Silva se refirió al cuestionado empadronamiento de conductores de taxis colectivos y sostuvo que con ello busca “hacer un diagnóstico para saber con quiénes tratamos”.

Citación

El congresista Juan Burgos (Avanza País) pidió a la Comisión de Fiscalización que cite a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que sustente la suspensión de las investigaciones preliminares al presidente Pedro Castillo.

Investigación

Burgos solicitó que se inicie una investigación por los actos cometidos por la titular de la Fiscalía de la Nación.

Archivo

La Comisión de Ética del Parlamento decidió archivar la denuncia formulada contra el congresista Guido Bellido (Perú Libre) por agresión verbal hacia la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País).

Votos

Por 10 votos a favor, 3 en contra y 0 en abstención, el grupo de trabajo decidió aprobar el informe de calificación que proponía declarar como infundada la imputación de Chirinos.

Acusación

Recordemos que la congresista de Avanza País acusó que el expremier le dijo que “solo falta que te violen”, cuando ella solicitó la oficina de su padre, el exsenador Enrique Chirinos Soto.

Pruebas

De acuerdo al informe, no se pudo comprobar si existió tal agresión, puesto que los testigos manifestaron no recordar exactamente el hecho. Asimismo, se indica que no se pudo escuchar la frase que configura la agresión verbal.

Crítica

Fabiola Muñoz, exministra del Ambiente, criticó la gestión de Rubén Ramírez, actual titular del sector, quien insistió con la contratación de personas vinculadas a Perú Libre.

Da pena

“Me da pena que no respeten el perfil, sino que busquen acomodar a las personas no por el expertise que puedan traer a la institución, sino para darles trabajo”, dijo Muñoz.

Pedido

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, instó a los jueces un mayor esfuerzo y compromiso en la solución de los procesos tras disponerse la realización de trabajo remoto debido a la pandemia de la covid-19.

Producción

Barrios refirió que su gestión instaló recientemente en la Corte Suprema de Justicia un sistema de seguimiento de causas que permite evaluar el nivel de producción de cada juez y jueza.

