Con poca asistencia de estudiantes se inició el retorno a clases este #10Ene

1336878

Caracas.- Con poca asistencia de estudiantes y las conocidas medidas de bioseguridad para contrarrestar la pandemia del COVID-19 se dio inicio a las clases presenciales, este 10 de enero, en las instituciones educativas públicas y privadas de Caracas.

El retorno a las actividades educativas se seguirá llevando a cabo, por ahora, bajo el mismo esquema y protocolos implementado a comienzos del año escolar 2021-2022, el pasado 25 de octubre, aun cuando Nicolás Maduro anunció la suspensión hasta nuevo aviso del método 7+7 y la aplicación de la flexibilización ampliada en todo el territorio nacional.

Mayrym Pimentel, maestra de educación inicial (preescolar), de la Unidad Educativa Virginia de Ruiz, ubicada en el sector La Quebradita II, de la parroquia San Martín, reportó que del primer grupo de 12 alumnos de su sección, al cual le correspondía asistir este lunes 10 de enero, solo asistieron 2 niñas.

«Hasta ahora, no nos han informado acerca de cambios importantes en el método de trabajo. Seguimos igual como empezamos en octubre. Las secciones deben dividirse en 2 grupos, uno para lunes y miércoles, el otro para martes y jueves y, los viernes para actividades administrativas», indicó.

Igual situación ocurre en la Unidad Educativa Colegio El Ángel, ubicado en la urbanización Chuao de Caracas. Solamente una ligera variación en el horario matutino señaló Berioska Torres, docente de educación básica.

«Estamos en horario completo como era habitual, de 7:00 am a 12:30 pm. Al inicio del primer lapso, atendíamos a un grupo de 7:00 am a 9:45 am y el otro de 10:00 am a 12:30 del mediodía. Pero, durante el primer trimestre del año escolar se retomó progresivamente el horario completo, que cubre toda la mañana, y así se seguirá realizando», precisó la maestra.

En el preescolar de la U.E. Virginia de Ruiz, ubicada en la Quebradita II, solo asistieron 2 niñas. Foto: cortesía

Agregó que las actividades extracurriculares o complementarias que se desarrollaban en la tarde siguen suspendidas hasta nuevo aviso.

Por su parte, el profesor de educación física, José Alzuru, docente de la Escuela Municipal Andrés Bello, de Chacao, le dijo a El Pitazo que a dicha institución solo asistieron 10 estudiantes, una cantidad que, según expresó, fue inesperada y le pareció muy baja.

«De hecho, yo no di clases hoy (lunes) por recomendación del subdirector, debido a la cantidad tan mínima de estudiantes que se presentó. Generalmente, el primer día de clases después de un asueto, como la temporada navideña, registra poca asistencia escolar. Pero tal vez ahora se le suma la preocupación de algunos padres por la nueva variante ómicron del COVID-19″, comentó.

Entretanto, Beatriz Caraballo, representante del Colegio San Agustín de Caricuao, destacó que en esta institución ampliaron el horario de clases de 7:00 am a 10:00 am, como lo venían haciendo desde octubre de 2021, a jornadas completas de 7:00 am a 12:00 m, con la misma metodología de clases interdiarias para cada sección en grupos divididos en dos.

El Pitazo también recibió información de que varias instituciones educativas públicas de Caracas no comenzaron las actividades escolares presenciales este 10 de enero y tomaron el día para realizar consejos de docentes, a la espera de nuevos lineamientos, dentro de la flexibilización ampliada decretada por el Ejecutivo nacional.

Jhon Pedraza RodríguezGran Caracas

Jhon Pedraza RodríguezGran Caracas