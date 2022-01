EEUU | Récord de latinos electos en EE.UU. pero aún hay «mucho por hacer»

A pesar de ser el segundo mayor grupo de electores del país, los latinos representan menos del 2 % de todos los funcionarios electos en el país, según un análisis de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO) publicado este miércoles.

Según el informe Directorio Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos 2021 de NALEO, actualmente hay 7.087 políticos latinos elegidos para algún cargo en todos los niveles del país, lo que supone una cifra «récord».

Estos poco más de 7.000 políticos suponen un aumento del 3 % con respecto a 2020, año en el que se realizaron las últimas grandes elecciones en el país.

Se trata de una tendencia al alza sostenida en las últimas dos décadas, periodo en el que el número de funcionarios electos latinos en Estados Unidos creció un 74,6 %.

A pesar de este aumento, el número de latinos están lejos de igualar su peso en la población, del 18 % en la población del país, según datos de la Oficina del Censo, y de su peso político, al haberse convertido en el segundo mayor grupo del electorado, con más de 32 millones de posibles votantes.

Y es que en un país donde se calcula que hay cerca de medio millón de cargos electos en administraciones federales, estatales, condales y locales, los 7.087 se ven escasos para NALEO.

«Si bien es alentador ver el creciente número de funcionarios electos latinos, también debemos recordar que el trabajo para asegurar una representación equitativa está lejos de terminar», dijo el director general del Fondo Educativo de NALEO, Arturo Vargas, en declaraciones recogidas en un comunicado.

