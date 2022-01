Lanzan el primer trailer de ‘Bel-Air’, reboot de ‘El Príncipe del Rap’

Al reboot de algunas producciones del pasado se ha convertido en una constante tanto en el cine como en la TV y una de las nuevas versiones que se confirmó fue el reinicio de ‘El Príncipe del Rap’ aunque ahora desde una persepectiva diferente al dejar de lado la comedia para convertirla en un drama y a poco más de un mes de su estreno, lanzan el primer trailer de ‘Bel-Air’, donde nos muestran un poco más sobre lo veremos en esta nueva serie.

La serie ‘Fresh Prince of Bel-Air’, mejor conocida en Latinoamérica como ‘El Príncipe del Rap’ fue el gran debut de Will Smith y esta serie se transmitió entre 1990 y 1996, con un total de 148 episodios y fue una de las más grandes series de comedia de los años 90 que sigue teniendo fans hasta el día hoy, por lo que a mediados de 2020 se anunció que se estaba trabajando en un reboot con un nuevo cast donde el mismo Will Smith estará involucrado como productor.

Este día finalmente la plataforma de Peacock liberó el primer trailer de ‘Bel-Air’, serie que será protagonizada por Jabari Banks en el papel principal, donde vemos cómo es la llegada de este personaje con los famosos tíos y la forma en que no logra encajar con esta nueva forma de vida, además de los conflictos que tendrá que vivir a lo largo de la serie, muy alejado de lo que vimos en la serie original.

Además de Jabari Banks como Will, tambien veremos a Adrian Holmes como Phillip Banks, Cassandra Freeman como Vivian Banks, Olly Sholotan como Carlton Banks, Coco Jones como Hilary Banks, Akira Akbar como Ashley Banks, Jimmy Akingbola como Geoffrey, Jordan L. Jones como Jazz y Simone Joy Jones como Lisa y el estreno de esta serie está programado para el 13 de febrero de 2022.

