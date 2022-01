Perú | Cesar Acuña no esta satisfecho

Cesar Acuña no considera que su honor valga 400 mil soles

El líder del partido político de , Alianza para el Progreso , Cesar Acuña no se sintió “satisfecho” luego de la sentencia dictada por el 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima , contra el periodista Christopher Acosta .

Acuña, declaró para una entrevista para la casa televisiva Willax que no parará , ya que su honor “vale mucho más” que una reparación civil de 400 mil soles . Además, aclaró que no esta en contra de la libertad de expresión, pero sí “contra la difamación”.

“No estoy satisfecho porque es una primera instancia. Esto va a demorar. No (voy a desistir) porque siento que mi honor vale mucho más. No estoy contra la libertad de expresión, pero sí contra la difamación. Soy demócrata y no sé por qué ahora todos los medios digan que la libertad de expresión está en peligro”, declaró.

El líder político remarcó , que el autor del libro “Plata como cancha «, no verificó las frases utilizadas en su libro .

“Me indignó cómo un joven periodista se pase noche tras noche escribiendo un libro sobre una persona tomando dichos de otras personas, sin haber comprobado si son ciertos o no”, recalcó.

“Si él me hubiera llamado, me hubiera dicho, yo realmente hubiera aceptado una conversación con él. Nunca habló conmigo, nunca me llamo” , expresó.

Así mismo , en la misma línea , se refirió a la versión del periodista que se comunicó con su hijo y el congresista Luis Valdez , sin embargo , ambos no comunicaron que el escritor quisiese hablar con él.

“Él está reconociendo que nunca habló conmigo. Él dice que ha llamado a Richard, Richard no es César Acuña. Él mismo está reconociendo que no ha hablado conmigo y dice que ha llamado a Lucho Valdez y Lucho Valdez no es César Acuña. Él está mintiendo, conmigo nunca habló. Nunca me mandó un correo, nunca me mandó un mensaje, nunca se comunicó conmigo”.

“Yo he hablado con Richard. Richard nunca me dijo que Christopher quería hablar conmigo. Ni Richard ni Lucho Valdez me dijeron que Christopher quería hablar conmigo”, finalizó.