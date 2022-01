ULTIMA HORA: Ben Simmons se podría perder la temporada

La estrella de los Philadelphia 76ers (Ben Simmons) aun se encuentra sin disputar un solo partido de temporada regular y no esta “ni cerca” de hacerlo.

Su agente Rich Paul se reunio esta tarde con los dirigentes de la franquicia de los Sixers para discutir la situación de Simmons y la reunión se acabo con 2 informaciones:

Simmons no quiere jugar para los Sixers y estará dispuesto a no jugar por el resto de la temporada si no le encuentran un equipo.

La gerencia de los Sixers siguen con su misma postura, no harán un traspaso en el cual el equipo no adquiera a 1 jugador top de la liga.

A pesar de tener firmado un contrato de casi 150 millones de dólares que debería ser su seguro de vida, circulan rumores de que Simmons atraviesa serios problemas de liquidez y no pisa con los pies en la Tierra. Se ha comprado dos viviendas de diez millones de euros cada una en barrios diferentes de Filadelfia y cada mes cambia de coche. Pero el equipo no sólo ha dejado de abonarle el sueldo por no jugar, sino que le ha impuesto multas de cientos de miles de dólares por provocaciones como entrenar con el teléfono móvil en el bolsillo.

La rebeldía de las estrellas de la NBA para forzar un traspaso es un fenómeno a la orden del día, ahí están los casos de Jimmy Butler, Kawhi Leonard, James Harden, Anthony Davis o LeBron James. Pero casi siempre es por la ambición de ganar, de competir, de cambiar un equipo sin aspiraciones por un potencial campeón. En el caso de Simmons es para que le dejen jugar a su aire, sin necesidad de someterse a la tortura de los tiros libres.