venezolanos con boletos ya comprados piden una solución

1337020

Caracas. La exigencia de visa para viajar a México por razones de turismo, tránsito, negocios, estudios y actividades deportivas tomó por sorpresa a un sinnúmero de venezolanos que ya habían comprado sus boletos aéreos.

Los viajeros se quejan de la imposición del visado. Señalan que significa un golpe a sus planes de viaje porque ya habían comprado boletos aéreos, algunos incluso desde septiembre de 2021. También habían anticipado gastos de estadía para permanecer en territorio mexicano.

Es por ello que solicitan al Gobierno de México, en particular a la Embajada azteca en Venezuela, considerar alguna solución que les permita entrar al país azteca sin el requisito de visa, por ejemplo, que entrará en vigor el viernes 21 de enero. «Mi vuelo sale el 20 de enero y llego el 21 a México. Ya no me da tiempo de tramitar visa. ¿Que pasará conmigo y todas las personas que tienen vuelos próximos?», preguntó Dussan Yabar a la Embajada de México en Venezuela a través de Twitter el 7 de enero, un día después del anunció de visa a los venezolanos.

Otra venezolana que se lamenta de la decisión de México es Gabi Goncalves. Afirma que tiene un pasaje aéreo comprado y reserva hotelera. Vive fuera de Venezuela y no ha conseguido la residencia permanente en el país donde ahora reside porque, afirma, «demora años». Sin esa condición, que la exoneraría de solicitar la visa mexicana, teme que sus planes de viaje se hagan trizas. «¿Me pueden negar una visa de turista?», le pregunta Goncalves a la Embajada de México en Venezuela a través de Twitter.

«Aún estoy confundida. En mi caso tengo pasajes comprados hace meses para llegar a México el 26 de enero. Entiendo que si entra en vigor a partir del 21, en efecto, necesitaría visa para entrar. ¿No hay trato especial para personas con casos similares al mio?», se pregunta también otra venezolana, identificada en Twitter como Adriana.

También hay quienes se tropiezan con dificultades para tramitar el nuevo requisito que puede realizarse en línea: «Buenos días, estoy intentando agendar una cita en su página Mexitel y no me da la opción de pedir la visa SIN PERMISO, ¿cómo hago en este caso? Me pueden ayudar por favor, mis papás tienen pasajes para el 28 de enero comprados en septiembre de 2021«, expresó Pao G el 7 de enero, bajo el usuario @PaoG5.

Agencias de viaje y turismo también han expuesto sus inquietudes a la Embajada de México en Venezuela, pues señalan que los viajeros no tendrán tiempo de tramitar la visa. «Tengo 7 pasajeros que viajan el 27 de este mes y no les dará tiempo de tener la visa, ya que son 10 días hábiles. ¿Cómo se hace en esos casos? (…) ¿ O el gobierno mexicano se va hacer responsable de las penalizaciones de los cambios de vuelos de miles de personas que ya tienen viaje?», expresa la agencia de viajes virtual Turisteandoven, bajo el usuario @Andrusccs.

Desesperado, otro venezolano afectado por la exigencia de visa cuenta que la aerolínea Aeroméxico no le quiere cambiar la fecha de su vuelo. Tiene previsto viajar a Madrid, España, con escala en México. Indica que compró el pasaje el 31 de diciembre de 2021. «Llamé al consulado de México en Perú y no hay citas para el mes de enero; (…) yo compré mi pasaje mucho antes de que aprobaran la resolución de solicitud de visa», escribió bajo el usuario @travel_xplor el lunes 10 de enero en Twitter.

El venezolano propuso al Gobierno de México una alternativa: habilitar citas extraordinarias para tramitar el documento de viaje, al igual que hizo la Embajada azteca en Ecuador con los nacionales del país andino cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la noche a la mañana, también les exigió visa.

«Alguien me puede dar una explicación con los que ya tenemos pasajes comprados, cuando supuestamente ya no hay citas en ningún lado», manifestó el venezolano este martes 11 de enero en su cuenta de Twitter. La Embajada de México en Venezuela le indica a los venezolanos que escriban al correo electrónico [email protected], a fin de responder sus inquietudes.

¿Eres uno de los venezolanos con boleto aéreo ya comprado para viajar a México? ¿Cómo te afecta la exigencia de visa que entrará en vigencia a partir del 21 de enero? En El Pitazo no gustaría conocer tu opinión. Por favor, déjanos abajo tus comentarios o escríbenos a [email protected]

Buenos días, estoy intentando agendar una cita en su página MEXITEL y no me da la opción de pedir la visa SIN PERMISO, como hago en este caso? Me pueden ayudar por favor mis papás tienen pasajes para el 28/01 comprados en septiembre 2021 — Pao G. (@PaoG5) January 7, 2022

viajó el 20 de enero a méxico, y llegó el 21 a méxico. Ya no me da tiempo de sacar visa. Que procede en ese caso. Harán excepciones para este tipo de casos ? Ayuda porfavor — Du (@DussanYabar) January 8, 2022

¿Y si vivo legalmente en otro país pero no tengo Permanencia Definitiva porque el proceso demora AÑOS me pueden negar una visa de turista? Es lo que me está pasando en este momento pese a tener pasaje aéreo comprado, reservas hoteleras y demás. — Gabi (@GabiGoncalvesV) January 7, 2022

Una disculpa, aun estoy confundida. En mi caso tengo pasajes comprados hace meses, para llegar a México el 26 de Enero. Entiendo que si entra en vigor a partir del 21, en efecto, necesitaría visa para entrar. No hay trato especial para personas con casos similares al mio? — Adriana™ 🚀🏳‍🌈 (@adriijag) January 8, 2022

Tengo 7 pasajeros que viajan el 27 de este mes y no les dará tiempo de tener la visa ya que son 10 días hábiles cómo se hace en esos casos ? — Turisteandoven (@Andrusccs) January 7, 2022

Los pasajeros que compraron pasaje antes de esta medida están exentos de visa ya que no les dará tiempo de tener visa ya que viajan el 27 o el gobierno Mexicano se va hacer responsable de las penalizaciones de los cambios de vuelos de miles de personas que ya tienen viaje ? — Turisteandoven (@Andrusccs) January 7, 2022

Redacción El PitazoVista_1

Redacción El PitazoVista_1