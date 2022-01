Desvelado el tráiler oficial de ‘A través de mi ventana’, de Ariana Godoy

¡Al fin! Después de que en el evento TUDUM que hizo Netflix en 2021 viéramos un pequeño adelanto de escasos segundos de la adaptación de A través de mi ventana, de Ariana Godoy, al fin hoy la plataforma de Netflix ha desvelado el tráiler completo y oficial de la película, que se estrenará en tan sólo un mes, el próximo día cuatro de febrero.

Nada más comenzar el tráiler vemos a la protagonista, Raquel, interpretada por la actriz Clara Galle, dejándonos claro el inicio de esta historia. Y el comienzo no es otro que su vecino Ares, nuestro personaje masculino interpretado por el actor Julio Peña, robándole la contraseña del wifi. En el tráiler también vemos más referencias a la novela como una escena en la que Ares le escribe a Raquel en el brazo «dios griego», una forma de llamarlo que tiene la protagonista. El libro, que es la primera parte de la trilogía Hidalgos, dio el salto de Wattpad al papel después de tener miles de lecturas en la plataforma y convertirse en un fenómeno literario. Además, en él encontramos el clásico cliché enemies to lovers entre los protagonistas.

La autora, Ariana Godoy, tiene más novelas publicadas en físico además de esta historia como Heist, publicado por el sello Wattpad o como la historia titulada Mi amor de Wattpad que también se reeditará con nueva portada en Latinoamérica. Ya podemos comenzar la cuenta atrás para disfrutar en la pantalla de la película de A través de mi ventana, pero si aún no has leído la novela, está publicada por el sello Montena y os dejamos la sinopsis a continuación:

Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista desde su ventana y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una triste palabra. Lo que Raquel no sabe es que eso está a punto de cambiar… Ares comenzará a cruzarse en su camino hasta en los lugares más inesperados y descubrirá que, en realidad, Raquel no es la niña inocente que creía. Ahora, Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Por supuesto, no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma…