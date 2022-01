EEUU | Florida vuelve a superar los 70.000 casos de covid-19 en un solo día

El estado de Florida contabilizó 71.742 casos nuevos de covid-19 este martes , según datos divulgados hoy por las autoridades sanitarias en medio de una ola récord de contagios y hospitalizaciones por la variante ómicron en todo el país.

El nuevo informe de los federales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades muestra un aumento considerable de contagios, tras dos días consecutivos con menos de 50.000 casos nuevos.

As of January 10, 2022, national forecasts predict 17,900–48,000 new #COVID19 hospitalizations will likely be reported on February 4, 2022. More: https://t.co/Xys80ZGlxV. pic.twitter.com/t7O0baDFMd

— CDC (@CDCgov) January 12, 2022