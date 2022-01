¿En qué gastan los venezolanos los bonos del Sistema Patria?

1338361

Caracas.- Más de 14,2 millones de personas son beneficiados mensualmente con los bonos que otorga el gobierno de Maduro a través del Sistema Patria, según Blog Patria, los cuales se destinan principalmente a la compra de uno o dos artículos de primera necesidad o recarga de saldo a los celulares, de acuerdo con algunos beneficiarios consultados por El Pitazo.

“Muchos de los que le llegan a mi abuela son para el saldo”, dijo Mairen Dona, habitante del sector El Naranjal de los altos mirandinos, quien es la encargada de transferir los fondos y manejar las cuentas de sus abuelos pues asegura que ellos no saben utilizar la banca electrónica. Agregó que con ese dinero usualmente completan las compras de alimentos. “Si hay que completar para comprar un pollo, si hace falta un jabón, cosas así, para eso lo gastamos”, relató.

María Martínez, habitante de la parroquia 23 de Enero en Caracas, también utiliza los bonos para comprar algunos productos alimenticios o medicamentos si son necesarios. “Ayer me llegó el bono de Reyes y compré un café, unas pastillas para a el dolor de cabeza y una tarjeta para usar el Metro. A veces no sé ni en qué lo gasto porque no me doy cuenta cuando llega”, aseveró.

“A mí solo me llega el bono de Guerra que son 7 bolívares y lo gasté en unos plátanos. Con el de mi mama le recargo saldo y eso es todo”, lamentó una habitante del municipio Baruta.

El Pitazo elaboró una encuesta en la red social Twitter en la que participaron 1.388 personas de las cuales el 60,8% señaló que gasta ese dinero en comida. Un 22,8% afirmó que destina el dinero a otros gastos, 10% al pago de servicios públicos y 6,3% a medicinas. La mayoría coincidió en que los montos otorgados no cubren las necesidades básicas de la población y otros aseguraron que no reciben las bonificaciones del gobierno de Maduro.

“Lo que se pueda comprar para cubrir algo de cesta básica porque todos no tenemos familiares que envíen plática y tampoco se puede exigir envíen porque ellos afuera también tienen gastos”, dijo una usuaria en la red social Twitter en respuesta a la encuesta.

“Se va en pasaje ida y vuelta desde Matalinda a Charallave y no puedes comprar nada en el mercado porque no quedó”, señaló otro usuario en la red social. “Medio cartón de huevos”, dijo por su parte otro internauta.

