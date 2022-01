España | El Ibex 35 deja solo a Sánchez en el Spain Investors Day

Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esperaba encontrarse con un cálido comité de bienvenida, nutrido de lo más granado de las empresas del Ibex 35 a su llegada al Spain Investors Day, la decepción ha podido ser mayúscula. Salvo alguna excepción, no había ninguna cara conocida del selecto grupo de los directivos españoles que pueblan a diario las páginas salmón de la prensa económica.

Durante los dos días en que se ha celebrado la XII edición de este foro económico internacional se han congregado 44 compañías cotizadas españolas y más de 200 inversores extranjeros para impulsar la Marca España y dar cuenta de los planes de futuro de estas empresas -con el fin obvio de cimentar la confianza que podría atraer futuras inversiones-. En esa cita, sin embargo, el más alto caché del mundo empresarial del país ha dejado solo al presidente.

Por los suntuosos pasillos del recién reformado hotel Ritz, el marco escogido para la especial ocasión, no ha desfilado en la clausura del acto -protagonizada por Sánchez- ni Ana Botín, ni Pablo Isla, ni Ignacio Galán, ni José María Álvarez-Pallete, ni Carlos Torres, ni Francisco Reynés… y así podríamos seguir un rato.

Las razones de este vacío -en el sentido físico de la palabra, puesto que no se puede descartar que algún directivo siguiera la comparecencia de Sánchez vía telemática, en la intimidad- habría que buscarlas en los gabinetes de comunicación de estos pesos pesados del Ibex 35, pero se antoja complicado que se pudiera obtener una declaración on-the-record al respecto que no revelara una excusa de agenda o un simple llamamiento a evitar el contacto social ahora que la incidencia de la variante ómicron crece.

Un prisma más afilado, pero en cualquier caso no confirmado, incluso podría asociar esta frialdad manifiesta del Ibex 35 hacia Sánchez a despropósitos recientes como el del ministro de Consumo, Alberto Garzón, mancillando la calidad de la carne española, y por tanto, la imagen de España en el exterior. A consecuencia de lo anterior, se percibe el resquebrajamiento de la coalición de Gobierno, pese al continuo maquillaje que ponen en la cicatriz sus miembros ante las cámaras. Se sabe que ahora mismo, con esa puesta en escena de los ministros forzada y marcada por la improvisación constante, las encuestas no son las más favorables para Sánchez.

Eso puede estar causando hastío y desinterés en los empresarios, descontentos con el desenlace del sainete y con el persistente efectismo de Moncloa -algo similar a lo que ya sucedió cuando la CEOE no quiso salir en la foto del acuerdo de la reforma laboral junto al presidente-. Al final, el mundo, en todos los ámbitos, está repleto de gestos y silencios cargados de significado.

No sería justo tampoco decir que la ausencia de los directivos españoles ha sido completa. José Bogas, consejero delegado de Endesa, que patrocinó el evento, estuvo presente en la clausura, aunque también acudió a mesas redondas durante las jornadas. Beatriz Corredor, máxima responsable de Red Eléctrica, también asistió el jueves al acto, si bien hay que recordar que la exministra socialista fue elegida por el Gobierno actual para desempeñar ese cargo. El presidente del grupo de medios de comunicación Prisa, el armenio Joseph Oughourlian, también arropó a Sánchez, y se vio deambular por los salones del Ritz a Juan María Nin, antiguo consejero delegado de Banco Sabadell.

Sin embargo, siendo honestos, la representación de actores relevantes del Ibex 35 ha sido testimonial, en un evento que estaba llamado a atraer la inversión foránea en plena recuperación tras la pandemia y ante la ambición del Gobierno de impulsar la digitalización y la transición verde, los pilares de su política económica en este momento que requieren grandes sumas de dinero para su desarrollo.

El reclamo que brindan las grandes personalidades siempre da glamour a este tipo de acontecimientos, eso es de todos sabido, y suele suponer un escaparate de fama con una alargada proyección de cara a años venideros, lo que da claramente empaque al evento. Los empresarios han optado por ser discretos y limitarse a sus reuniones, café mediante, con los inversores internacionales. Entre bastidores, nada menos que el 80% de las compañías del Ibex 35 no ha desaprovechado la oportunidad de verse cara a cara con ellos, un tanto que, sin duda, hay que apuntárselo al organizador de este foro, la consultora Estudio de Comunicación.

Al margen del desplante, Sánchez y sus asesores se han equivocado en el formato de la intervención del presidente. Empezando porque en un escenario como este, dirigido a inversores extranjeros, era de cajón que el inglés era el vehículo para trasladar mejor mensajes de confianza que ayuden a fluir la inversión procedente del exterior. Así lo entendieron la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, e incluso la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida, que habló en la lengua de Shakespeare apenas unos instantes antes que Sánchez durante el acto de clausura del Spain Investors Day.

Sánchez, aconsejado con no sé qué criterio, optó por una versión manida de los numerosos discursos que pronunció durante la pandemia, aludiendo a las bondades de la vacunación, la red de seguridad desplegada para proteger el empleo y otras tantas medidas que han movilizado miles y miles de millones para la sociedad española -parándose a repetir cada cifra-. Hablaba en español y para los españoles, o eso es lo que parecía.

Nadie en su equipo de asesores pensó que ese lenguaje no era el adecuado para ese tipo de audience, ni que era insuficiente con intentar no ahuyentar el dinero de las firmas extranjeras omitiendo en su perorata las desfasadas previsiones de un crecimiento del 7% del PIB español para 2022 incluidas en el cuadro macroeconómico que no se cree ninguna institución internacional.