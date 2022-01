“Ómicron: no debemos alarmarnos, pero sí cuidarnos”

El inmunólogo clínico, Dr. Alexis García, dijo para este medio que, el covid-19 tiene la capacidad limitada de mutaciones, no se sabe cuándo, pero llegará el momento que no mutará más y desaparecerá

Ariana Bello / Andry Colmenares

“Se está evaluando tratar de hacer una vacuna con una formulación diferente hecha para las nuevas variantes y también antivirales para poder atacar directamente al virus. No podemos bajar la guardia con la bioseguridad y colocarnos la dosis de refuerzo. Ómicron va a impactar en el mes de enero y febrero de este año y es inminente, pero es normal, que vaya a ver un repunte de contagios en los primeros meses del 2022. No necesariamente tenemos que alarmarnos pero sí debemos cuidarnos”. Así se expresó el Coordinador de Extensión del Instituto de Inmunología «Dr. Nicolás Blanco» de la Universidad Central de Venezuela (UCV) e investigador principal de la vacuna Sputnik V, Dr. Alexis García, durante el programa Conversando con Emilio, conducido por el periodista Emilio Materán y que es transmitido por Instagram, Facebook Live y YouTube.

Situación actual en Venezuela del covid-19

El profesional de la salud explicó que evidentemente el virus ha venido adaptándose, que sería lo que llamamos variante. Es decir, que va cambiando, para adaptarse mejor y poder infectar con mayor facilidad. “En el caso de Venezuela la vacunación se inició el año pasado, por ello, gran número de personas están vacunadas. Sin embargo, a finales del 2021, aun cuando los centros de vacunación estaban abiertos, hubo poca receptividad de parte de la población. A partir de enero iniciamos la vacunación a todos los profesionales de la salud, para continuar con adultos mayores y personas con algún déficit de salud”.

De esta misma forma, el Dr. García enfatizó que, la vacuna no impide que te infectes, solo modificará el curso de la enfermedad. Dicho esto, también esclareció que es conveniente saber que los niños pueden ser vacunados, y que fue el último grupo que faltaba por inmunizar, por falta de estudios. Favorablemente todo salió exitoso y los niños se pueden inyectar, pero, comentó que dependiendo de la edad, la vacuna variaría. Asimismo, es cierto que el refuerzo es muy importante, “basado en estudios se logró demostrar que las personas que tenían tres dosis tenían menos posibilidad de tener algún tipo de complicación, comparándose con las personas que solo tienen dos. Entonces la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda colocarse la tercera dosis de la vacuna. Con relación a todas las vacunas yo recomiendo colocar todos los refuerzos que indique la OMS”.

En este mismo orden de ideas el entrevistado aclaró que lo que se está haciendo en el mundo es muy parecido a lo que se está haciendo en Venezuela, que es empezar a estudiar y laborar en los colegios y universidades con las medidas de bioseguridad presentes en todo momento. “Ya tenemos casi 2 años de pandemia y esto ha alterado completamente toda la dinámica social. Sí debemos iniciar clases y poder usar ambos métodos que se han implementado en pandemia, que son las técnicas online y presenciales, hasta que nos sintamos completamente protegidos para volver a la cotidianidad, como es debido”.

Movimiento anti vacuna

El Dr. Alexis García, clarificó que el problema radica en que la persona que no se quiere vacunar está expuesta a infectarse y desarrollar una enfermedad severa. Si una persona no se vacuna y se infecta, se convierte en un civil que no respeta a la sociedad. Puesto que, no le importa su salud, ni la de las personas que están a su alrededor. “Me parece irresponsable no vacunarse. Este virus es tan significativo para la sociedad a la hora de prevenirlo, como lo es una vacuna contra el paludismo o la fiebre amarilla, no hay que tomárselo a la ligera”.

-¿Los síntomas de las variantes son los mismos que los del covid-19?

“Hemos observado que la severidad se mantiene en cualquiera de las variantes. Recordemos que cuando hablamos de algunas variantes lo que estamos hablando es de una variación del virus original, este se va adaptando progresivamente y se va dividiendo, en estas reparticiones hace algunos cambios que permiten modificar su capacidad y uno de los volúmenes que cambian en el virus es la de transmitirse. Por ejemplo, la última variante que apareció es la ómicron y esta se trasmite más fácil, puesto que esta variante es R10, es decir, una persona infecta a 10 personas”.

Asimismo el doctor Alexis García comentó que, “las vacunas del covid-19 también cubren la variante ómicron, aunque estas inmunizaciones no son específicas para esta variante, igual disminuye el número de personas hospitalizadas y en terapia intensiva”.

Según el inmunólogo la variante B1.640.2 hallada en Francia no es de preocupación, “la OMS todavía no la ha calificado como variante de preocupación, de igual forma tenemos que estar atentos a la evaluación de la variante”.

-¿El virus seguirá mutando permanentemente?

“Con este tipo de virus el número de mutación es finita y afortunadamente tiene la capacidad limitada de mutaciones. Esto se sabe porque los que trabajan en los laboratorios por medio de estudios pueden saber cuáles virus tienen una capacidad limitada de mutaciones y el coronavirus es uno de ellos, sabemos que va a llegar un momento que no va a mutar más, no se sabe en cuanto tiempo, pero si estamos seguro de que va a acabar”, informó el investigador principal de la vacuna Sputnik V.