Vea cómo quitar el rímel a prueba de agua sin desmaquillante

-El rímel a prueba de agua es genial para el momento del maquillaje y es que este permite que no se riegue dejando que la cara se mantenga sin mancha alguna. Sin embargo, al momento de quitarte el maquillaje esto puede generar un tormento puesto que no se quita con facilidad, pero no te preocupes te diremos cómo hacer para eliminarlo de tu rostro.

1.- Usa un champú para bebés

Este tipo de champú es espectacular porque no tiene aroma y además es hipoalergénico.

Pasos

1.- Usa solo una cantidad muy pequeña de champú para bebés y colócala en tus pestañas.

2.- No uses ningún champú para bebés directamente en tus ojos.

3.- Nunca uses un champú normal, ya que irritará tus ojos.

4.- Utiliza paños o almohadillas húmedos para limpiar el champú de bebé y la máscara, teniendo cuidado de que no queden residuos.

2. Quita la máscara para pestañas a prueba de agua con aceite de oliva

Como la máscara es a prueba de agua, usa lo opuesto al agua: el aceite. El aceite descompone las propiedades resistentes al agua.

Pasos

1.- Vierte aceite de oliva en tus dedos y frota tus pestañas con tus dedos índice y pulgar hasta que tus pestañas estén cubiertas de aceite. La máscara debe salirse fácilmente.

2.- Si tu piel sigue sintiéndose aceitosa después y no puedes limpiarla fácilmente con un paño húmedo y limpio, lo mejor es que te laves el rostro.

3. Usa aceite de coco

El aceite de coco funciona muy bien al quitar la máscara y también deja hidratada la piel delicada alrededor de tus ojos.

Pasos

Coloca un poquito de aceite de coco en una bolita de algodón y pásala por tus ojos suavemente.