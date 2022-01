EEUU | Investigan muerte de activista clave en matrimonio igualitario en Florida

La Policía de Florida investiga como posible homicidio la muerte de un activista LGTB que en 2014 formó parte de una demanda colectiva que ayudó a legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado sureño y cuyo cuerpo sin vida fue hallado en un basurero.

El cuerpo de Jorge Díaz-Johnston, de 54 años, hermano del exalcalde de Miami Manny Díaz, fue encontrado por agentes de la policía el pasado 3 de enero en un vertedero en el noroeste de Florida, indicaron este jueves medios locales como la televisión NBC6.

Díaz-Johnston había sido visto con vida por última vez ese mismo día, según confirmaron funcionarios de la policía de Tallahassee, la capital del estado, también ubicada en el noroeste.

We are deeply saddened to share the news that former Point Foundation Trustee in South Florida, Jorge Diaz-Johnston has passed away. Jorge was instrumental in helping Point establish a growing presence in the region, and he worked tirelessly to support LGBTQ scholars in (1/2) pic.twitter.com/vCUD4Bx1K4

— Point Foundation 🎓🌈 (@PointFoundation) January 13, 2022