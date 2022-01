Estrella de ‘Zack Snyder’s Justice League’ afirma que no ha visto la película

El lanzamiento de ‘Zack Snyder’s Justice League’ en la plataforma de HBO Max fue para muchos una gran victoria por parte de los fans y tuvo un gran recibimiento por parte del público y la crítica, incluso superando a la versión que llegó a las salas de cine en 2017, pero a pesar del fenómeno, un actor de esta película no parece muy interesado en este trabajo, ya que en una entrevista se dio a conocer que Jeremy Irons no ha visto ‘Zack Snyder’s Justice League’.

Después de una larga campaña de años con el hashtag #ReleaseTheSnyderCut, finalmente Warner aceptó que el director terminara su versión que dejó inconclusa, pero llegaría sólo a la plataforma de HBO Max y no sería canon dentro del DCEU y su estreno llegó el 18 de marzo de 2021 y fue tal el recibimiento, que en los primeros minutos del lanzamiento se saturó la plataforma de streaming causando algunos conflictos importantes.

En una entrevista al actor, se dio a conocer que Jeremy Irons no ha visto ‘Zack Snyder’s Justice League’ y no parece muy preocupado por no haber visto su trabajo como Alfred en esta producción:

“Extrañamente, creo que lo tengo y no lo he visto. Tendré que buscarlo y ver si lo tengo en algún lugar en línea o en un DVD”.

A pesar del gran recibimiento que tuvo esta versión, Warner y DC confirmaron que esta película no es canon dentro del DCEU y se seguirá trabajando con el universo que dejó Joss Whedon, además algunas personas, incluso el mismo Snyder han señalado que Warner no ha dado los números reales de los usuarios que han visto y comprado esta producción, el cual podría ser mucho muy superior al que se cree.

Wipy