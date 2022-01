Gandola cargada de Harina Pan es saqueada en la bajada de Tazón

1338920

Caracas.– Al rededor de las 3:00 pm de este viernes, 14 de enero, una gandola que cargaba pacas de Harina Pan, y se había quedado accidentada a un costado de la autopista Regional del Centro (ARC), específicamente en la bajada de Tazón, fue saqueada por las personas que se encontraban en el lugar.

A través de Twitter usuarios difundieron imágenes del momento en que las personas se llevaban las pacas de Harina Pan de la gandola. En el video publicado por @soyadejo se pueden ver a al menos más de 30 personas alrededor de la gandola y corriendo con la carga.

Sitios web dedicados a reportar accidentes, como @traffiCARACAS, @FMCENTER también difundieron las mismas imágenes. El hecho generó retraso vehicular en ambos sentidos de la ARC.

Hasta la hora de publicación de esta nota, 5:00 pm, aún se desconocía la razón por la que la gandola se accidentó en el hombrillo.

Algunos usuarios en redes sociales también hicieron uso de estas plataformas para expresar su rechazo por lo ocurrido. «En lo que sean convertido, en vez de ayudar o por lo menos no hacer nada, se lanzan a robar con la excusa del hambre. No hay nada que justifique esa barbarie, ya no hay valores ni moral ni ética», expresó un usuario identificado como EdgarBri.

Redacción El PitazoGran Caracas

