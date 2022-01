La «Operación Gedeón» se convertirá en una película

Jordan Goudreau, el ex boina verde y propietario de la firma de mercenarios con sede en Florida Silvercorp USA, será el protagonista del filme sobre la «Operación Gedeón».

Goudreau salió ileso de la «Operación Gedeón» luego de estar involucrado.

De acuerdo con documentos oficiales revelados por el medio VICE News, Goudreau incorporó la productora cinematográfica «GOFAST PRODUCTIONS LLC» a su empresa. Se trata de una productora de cine veterana, con más de dos docenas de créditos a su nombre.

Los documentos se presentaron en junio de 2021, poco más de un año después de que Goudreau, quien ha evitado los medios y los cargos penales desde el intento de golpe, lanzó la llamada Operación Gedeón.

El medio VICE News reveló que Goudreau estaba involucrado en un proyecto aún sin nombre que tenía que ver con su trama frustrada y que los productores de la exitosa serie de Netflix, Cocaine Cowboys, supuestamente estan involucrados.

La “Operación Gedeón”, como llamó Goudreau al golpe fallido, resultó en la muerte de al menos seis de los aproximadamente 60 soldados venezolanos expatriados que reclutó para la misión. Dos de sus antiguos colegas de los Boinas Verdes, Luke Denman y Airan Berry, que fueron llevados a la asediada misión quedaron encarcelados en Caracas.

Goudreau, que ha concedido solo una entrevista desde diciembre de 2020 a Rolling Stone, está volviendo la mirada hacia la pantalla grande mientras sus compañeros de armas languidecen en celdas, lo que subraya la naturaleza ridícula de uno de los eventos geopolíticos más absurdos de 2020.

Evento que ahora ha inspirado un tratamiento cinematográfico ficticio, cita El Cooperante.

