La perturbadora y retorcida película de Netflix que impactó a espectadores en todo el mundo

Pasaron ya meses desde su estreno, pero una película de Netflix es todavía el foco de un debate entre sus miembros que ocupó las redes sociales. La producción de terror y suspenso no es necesariamente una de las más sangrientas entre el catálogo de la popular plataforma de streaming, pero una de sus escenas dejó una fuerte impresión en sus espectadores.

Por: Crónica

Insólita es una buena palabra para definir a Dos, la producción española que llegó a Netflix para mostrar su trama de suspenso que poco tiene en común con otras películas del género. Definida como una historia de suspenso por Netflix, su sinopsis informa que “dos perfectos desconocidos despiertan desnudos y unidos por el abdomen. Pero cuando descubren a la persona detrás del retorcido acto, se horrorizan aún más”.

Mar Targarona, la directora del film, no anda con sutilezas: las primeras escenas arrojan a la audiencia de lleno en la terrorífica situación que enfrentan David (Pablo Derqui) y Sara (Marina Gatell), con los dos protagonistas despertando desorientados para descubrir su dolorosa situación: mientras estaban inconscientes, alguien los había cosido juntos. Tendidos sobre la cama, no pueden realizar ni un movimiento minúsculo porque les provoca un dolor insoportable.

Lo que sigue son 71 minutos de confusión, incomodidad y misterio mientras los dos desconocidos navegan alrededor del dolor para mantenerse con vida, obligados a compartir sus secretos más íntimos para intentar resolver su dilema. Pero la premisa de la película no fue lo que llamó la atención de los usuarios: a pesar de la confusa situación en la que se encuentran, la pareja empieza a conectarse físicamente y termina teniendo relaciones sexuales.

Luego de darse cuenta de que su captor los estaba mirando, Sara descubrió que este apagaba la luz cuando ella y David se acercaban románticamente. Tras comprobar su teoría con un beso, la mujer se arroja a los brazos de su compañero de celda en una incómoda escena erótica. Para agravar el retorcido encuentro, al momento de alcanzar el clímax la pareja tiene una epifanía: son gemelos, separados al nacer y reunidos por un misterioso secuestrador.

La reacción de la crítica no fue favorable hacia el film español, que reunió un bajo 39% de aprobación entre los usuarios de Google, un 20% entre los internautas en Rotten Tomatoes, y fue llamado “un thriller aburrido e ilógico que dura 71 minutos insoportables, y tampoco insoportable en el buen sentido” por los expertos en el medio Movie Nation.

Los internautas se acercaron a las redes sociales para también expresar sus opiniones, con la mayoría de los usuarios clasificando el film como una decepción. “Nunca vean una película en netflix que se llama two, que mala. Hasta nausea me dio” y “El final no justifica todo el esfuerzo al que la trama expone a sus protagonistas. Me encanta el cine español pero aquí quedé desencantado” fueron algunas de las reseñas de los usuarios en Twitter.

A pesar de las malas críticas, el interés en el thriller español fue grande, posicionando a la película como el quinto título más visto en Netflix a nivel global al momento de su estreno. Para los espectadores con el estómago más fuerte, la película está disponible en Netflix.

Únete a nuestro Canal en Telegram

Únete a nuestro canal en Facebook