NBA: Draymond Green revela su top 5 de la historia

Siempre ha habido un debate sobre quiénes son los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos. Los nombres que siempre se lanzan son Michael Jordan, LeBron James, Magic Johnson, Wilt Chamberlain, Larry Bird, entre otros. Draymond Green, intervino revelo su top 5.

Green tiene a MJ en la parte superior de su lista. Seguido por LeBron James, Kobe Bryant y luego Magic Johnson. Pero es su jugador número cinco el que levanta algunas dudas. Colocó a su compañero de equipo Stephen Curry como su quinto mejor jugador de la historia.

Por supuesto, han jugado juntos toda su carrera y han ganado tres campeonatos entre ellos. Por lo tanto, no debería ser una sorpresa. Sin embargo, Curry no es el nombre más común que escuchas entre los 5 mejores de la historia. Sin embargo, una cosa que no es discutible; Curry ha cambiado la forma en que se juega el juego. No muchos jugadores pueden decir eso.

El alero estrella de los Warriors incluso habló de por qué no podía poner a Wilt Chamberlain en su lista. Green dijo: “No me pongo a nombrar a personas que, como, que no están en mi época como Wilt Chamberlain. Como, no vi jugar a Wilt Chamberlain”.

Ciertamente, Chamberlain jugó en una era diferente, pero dominó de una manera que nadie había visto antes o desde entonces. Chamberlain es el único jugador en promediar 50 puntos por partido, logrando esa hazaña en su tercera temporada en la NBA en 1961-1962. Hasta el día de hoy, todavía se considera uno de los récords deportivos más inquebrantables.

Es cierto que la liga era muy diferente. Había significativamente menos equipos y el nivel de talento no es el que es hoy.