¿Tienes cabello oscuro? Estos looks de maquillaje te quedarán espectacular

Una de las maravillas que posee el cabello oscuro es que le da ese look elegante y misterioso a las personas que lo lleven, y una manera perfecta para potenciar ese efecto es a través del maquillaje.

Esto se debe a que, dentro del extenso mundo del maquillaje, existen unos estilos en particular que van de maravilla con el oscuro de nuestras melenas.

Y es que ese es uno de las principales funciones de los cosméticos, servir como un ‘plus’ que nos ayuda a resaltar nuestras facciones naturales.

Por ello, si quieres saber qué looks de maquillaje puedes usar para complementar tu cabello oscuro, visita nuestra foto galería y elige tu estilo preferido.

Look con sombras rosadas: Te darán una apariencia romántica, dulce y juvenil que puedes usar de día o de noche y para cualquier evento.

Labios borgoña o más oscuros: Te dan ese aspecto glamuroso, seductor que combinado con tu melena oscura te dan el look completo de misterio y belleza junta.

Smokey eye colorido: Es uno de los looks más en tendencia del año. Procura escoger tonos claros y encendidos para que resalten tu color de ojos y hagan que tu mirada brille.

Es un look clásico que nunca fallará en hacernos lucir glamurosas y seductoras, además, lo puedes lucir con todos tus outfits, en el día noche y en cualquier evento social

Delineado de gato: Puedes acompañarlo con un labial nude, rojo o con un simple gloss y tendrás un maquillaje espectacular que te dará una mirada dramática y sexy.

Look natural: Para esos momentos donde no quieres usar mucho maquillaje, o simplemente no quieres que sea tan evidente, recurre al ‘no makeup makeup look’. Para conseguirlo, puedes usar BB creams o dirigirte a puntos específicos con un corrector. Luego, dale un poco de color a tu rostro con rubor e iluminador, riza tus pestañas, peina tus cejas ¡y listo

Sombras tierra/neutras: Puedes crear un smokey eye con sombras neutras que te dará el mismo efecto dramático y seductor que resaltará tu mirada sin ser muy fuerte.

Otro clásico que te dará un look impactante, ideal para salir de fiesta o asistir a reuniones por la tarde.