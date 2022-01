¡Y no aparece en ella! John Boyega revela cuál es su película favorita de Star Wars

La franquicia de Star Wars ha pasado por momentos muy complicados a lo largo de su historia y su más reciente trilogía no logró generar las expectativas esperadas incluso muchos fans han pedido que esta línea de tiempo fue ra eliminada del canon y a pesar de estos conflictos, algunos personajes lograron tener una buena aceptación uno de ellos fue el de Finn y en una reciente entrevista el actor John Boyega revela cuál es su película favorita de Star Wars y para sorpresa de muchos no aparece en ella.

El personaje de Finn apareció desde ‘The Force Awakens’ y fue uno de los más importantes dentro de esta trilogía al presentarlo como un Stormtrooper desertor, aunque no logró tener el desarrollo esperado, pero a pesar de ello, fue bien recibido por el público, por lo que se espera que en algún punto pueda regresar a la franquicia.

En una entrevista publicada en el libro ‘Star Wars: The Galaxy’s Greatest Heroes’, John Boyega revela cuál es su película favorita de Star Wars la cual es ‘Return of the Jedi‘:

“‘Return of the Jedi’ es mi película favorita, porque encuentras a Luke Skywalker en un momento muy vulnerable. En la primera película, estaba aprendiendo quién es y aprendiendo sobre este mundo especial que existe y que nunca conoció. El Retorno del Jedi es una gran mezcla de drama, comedia y expande un poco el universo en términos de los Ewoks y otras criaturas que encuentras en la película”.

A pesar de que se desconoce si volverá John Boyega al universo de Star Wars, ha dicho públicamente que está abierto a la posibilidad de regresar en un futuro y quizá no sea para alguna película, sino para alguna de las múltiples series en las que se está trabajando para la plataforma de Disney+.

