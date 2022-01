13 preguntas y respuestas para conocer el Sistema Patria y sus bonos

1339121

Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro impulsa desde hace casi cinco años su política de «protección social» con la entrega de bonos fijos y especiales para distintos sectores de la población venezolana. Los montos también son diferentes y los beneficiarios igual. Por ejemplo, los bonos complementarios para trabajadores del sector público se destinan, algunos, a empleados del sector salud y otros a quienes trabajan en seguridad y servicios.

Hasta este 15 de enero de 2022, el gobierno oficialista ha asignado más de 10 bonificaciones entre fijas, especiales y complementarias para trabajadores de la Administración Pública. El Pitazo recolecta 10 preguntas frecuente sobre el tema y te las responde aquí.

1.- ¿Cuándo se creó el Sistema Patria?

En diciembre de 2016 el gobernante Nicolás Maduro anunció por primera vez la creación de un mecanismo del carnet de la patria en un programa televisivo. Luego, el 20 de enero del siguiente año comenzó la primera jornada de registro.

2.- ¿Cómo registrarse?

Ingresar al sitio web oficial https://www.patria.org.ve/registro/. El siguiente paso es escribir los datos básicos y de contacto: número de cédula, número de teléfono, sexo, y tu fecha de nacimiento (Día/Mes/Año).

Luego hacer clic en la opción “Solicitar Código” y esperar que llegue un mensaje de texto SMS con un código de verificación. Cuando llegue debe ingresarlo en el recuadro que dice “Código de Confirmación”. Hecho esto solo debe pulsar en “Continuar”.

Luego le corresponde rellenar el formulario que le aparecerá. Además, deberá colocar una contraseña y la confirmación de la misma, con la cual podrá ingresar previamente al sistema. Finalmente debe dar clic en “Registrar”.

3.- ¿Cómo accedo al sistema?

Escribe tu cédula y la clave que escogiste y listo.

4.- ¿Desde cuándo el gobierno empezó a pagar bonos?

Los bonos empezaron como una asignación para los miembros de la Misión Hogares de la Patria, con la cual combatirían la guerra económica que, según Maduro, era la responsable de la crisis económica en Venezuela. Desde 2017 el gobierno de Nicolás Maduro entrega bonificaciones como mecanismo para hacerle frente a la hiperinflación que, de acuerdo con cifras oficiales, registró el país hasta el pasado mes de diciembre.

5.- ¿Cuántas personas reciben el beneficio?

Más de 14,2 millones de personas son beneficiados mensualmente con los bonos que otorga el gobierno de Maduro a través del Sistema Patria, según el Blog Patria.

6.- ¿Cuántos bonos hay?

Son 14 los bonos fijos mensuales que otorga el gobierno de Maduro, incluidos los complementarios para trabajadores públicos. Sin embargo, es difícil cuantificar con exactitud, pues el oficialismo también asigna bonos especiales a la población por diferentes motivos y cuando el gobierno así lo considere; por ejemplo, en este enero anunció uno por el día de Reyes y otro por el aniversario del carnet de la patria.

7.- ¿Todos los bonos son fijos?

No. Algunos son especiales y son una decisión presidencial. La mayoría se asignan por un motivo en particular y llegan a la población de manera gradual y al azar.

8.- ¿Cuáles bonos varían?

Los bonos fijos son: 100% Amor Mayor, Contra la Guerra Económica, Economía Familiar, 100% Escolaridad, José Gregorio Hernández, Parto Humanizado, Lactancia Materna, Bono complementario, Máxima Eficiencia, Protectores de la Salud, Simón Rodríguez, Negro Primero y Chamba Juvenil.

Mientras que los bonos que varían con respecto a los anteriormente mencionados son: bonos navideños, por regreso a clases, bono de Reyes, el del carnet de la patria y todos aquellos que el gobierno de Maduro asigne cuando lo considera, mayormente son por algún acontecimiento que esté pasando en el país o por alguna fecha patria.

9.- ¿A qué sectores les llegan los bonos?

Los sectores son diferentes: jubilados y trabajadores del sector público; maestros; funcionarios de seguridad del Estado; jubilados y pensionados que no reciban pensión por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; trabajadores público del área de servicios; personas con discapacidad, mujeres en periodo de lactancia o embarazadas; y ciudadanos a los que le llegan al azar los bonos especiales.

10.- ¿Cómo asignan los bonos?

Los bonos se asignan a través del carnet de la patria y se cobran por la plataforma gubernamental Patria. Los bonos especiales se entregan al azar, pero los fijos no. En el caso de los trabajadores públicos, ellos deben mantener su información laboral actualizada y la institución donde prestan servicios, es la encargada de enviar el listados de la nómina por el mismo sistema. Posteriormente la plataforma libera el beneficio.

11.- ¿Por qué hay personas que no reciben los bonos?

Puede ser, en algunos casos, porque los datos del usuario no están actualizados en la plataforma Patria. No obstante, muchas de estas asignaciones se entregan al azar y termina siendo una cuestión de suerte si te cae el dinero o no.

12.- ¿Qué se debe hacer para recibir los bonos?

1.- Actualiza tu cuenta de Patria.

2.- Semanalmente responde las encuestas que te llegan del sistema.

3.- Mantén al día tu información de los datos personales.

4.- Cumple con los requerimientos de los «Niveles de Verificación» que salen en la página del Sistema Patria

5.- Verifica la información laboral. Esta debe estar actualizada.

6.- Coloca la información de «Vehículos» en caso de poseer uno, sobre todo ahora que el Sistema Patria actualizará este proceso.

7.- Si eres jefe o jefa de hogar debes llenar la encuesta de empadronamiento en el portal web.

8.- Actualiza la información de familia y núcleo familiar.

9.- Realiza el registro de prueba, cuando esté activo un bono, solo una vez.

10.- Actualiza tu código QR por la aplicación veQR.

13.- ¿Cuánto es el monto de los bonos?

Los montos de los bonos especiales varían, como se dijo anteriormente, la mayoría responden a una decisión presidencial, es precio lo estipula el gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, los beneficios fijos sí tienen un monto estipulado y recientemente fueron aumentados. Aquí detallamos:

Economía Familiar quedó en Bs. 9,20 y, 100% Escolaridad se suman Bs. 9,20 y en caso de tener dos o más estudiantes en el hogar Bs. 7,36 por cada uno.

Equipo de CorresponsalesVista_2

