¿Cambiará Tiburones a Ronald Acuña a Cardenales de Lara?

¿Sí cambiarán o no los Tiburones de La Guaira a Ronald Acuña Jr. a Cardenales de Lara en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)?.

Esta semana

Ronald Acuña Jr. respondió algunas preguntas en Instagram y una de ellas fue: ¿Si tuvieras la oportunidad de jugar en la LVBP con que equipo te gustaría?, a lo cual escribió con Lara.

De igual forma le preguntaron ¿Por que no con La Guaira?, a lo que Ronald Acuña Jr. respondió: En el 2016 ellos dijeron que yo no era un jugador de todos los días.

También le preguntaron ¿Cuando te vemos con el uniforme de Lara?, y escribió: ojalá sea pronto con el favor de Dios.

Ratificado

“No tengo intenciones de jugar con La Guaira. Espero me cambien pronto a Cardenales de Lara, equipo al cual quiero pertenecer. En el año 2016 la gerencia de Tiburones aseguró que yo no era un jugador para todos los días. Eso me ofendió, pues en Grandes Ligas he demostrado todo lo contrario. Por ello no quiero ser parte de La Guaira. Quiero ser parte del Cardenales”, dijo Ronald Acuña Jr. en encuentro con algunos representantes de los medios de comunicación, donde la la noche anterior había sido un espectador de relieve mientras Caribes de Anzoátegui y Cardenales de Lara protagonizaban candente duelo del Round Robin de la LVBP.

Por lo que ha sido el historial de cambios de la actual directiva de los Tiburones de La Guaira, donde hasta donde recuerdo no cambiaron ni han cambiado a sus figuras tanto anteriores como Francisco El Kid Rodríguez y Gregor Blanco, o como Salvador Pérez, quien ha pedido cambio públicamente a los Navegantes del Magallanes y hasta ahora no lo han cambiado, lo mismo con Danry Vásquez, no parece que los escualos vayan a cambiar a Acuña a los Cardenales de Lara.

Los cambios de actual gerencia de los Tiburones

Han sido de jugadores que no se habían convertido en figura en las Grandes Ligas como en su momento Eduardo Escobar, Wilmer Flores y Ehire Adrianza entre otros, mientras que adquirieron a jugadores como Maicer Izturis y Alcides Escobar, quienes solo jugaron una vez con los salados, incluso Izturis ya no juega profesionalmente, mientras que Escobar solo lo hizo en la postemporada de 2017.

En sus manos

Los Tiburones tienen en sus manos poder comenzar a cambiar su presente y futuro a corto plazo negociando a a Ronald Acuña Jr. a los Cardenales de Lara, incluso a Salvador Pérez a los Navegantes del Magallanes.

