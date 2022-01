EEUU | Blinken y Borrell coordinan sus planes de respuesta a Rusia si ataca Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló por teléfono este sábado con el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para coordinar sus respectivos planes de respuesta si Rusia ataca o invade Ucrania.

A pleasure to speak with @JosepBorrellF today to further coordinate the U.S.-EU response to Russia’s deeply concerning military buildup in and near Ukraine’s borders.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 15, 2022