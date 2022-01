EEUU | EE.UU. acusa a Rusia de intentar crear un pretexto para invadir Ucrania

Estados Unidos acusó este viernes a Rusia de «trabajar activamente» para crear un pretexto con el fin de invadir o entrar en Ucrania, después de una intensa semana de contactos diplomáticos en Europa con Moscú, que han arrojado escasos resultados.



Tanto desde la Casa Blanca como desde el Pentágono, el Gobierno estadounidense afirmó que Rusia ha posicionado un grupo de operativos para llevar a cabo lo que en el argot militar de EE.UU. se denomina «una operación de bandera falsa» en el este de Ucrania.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que tienen información de que Rusia ha posicionado a un grupo de efectivos para orquestar una operación con vistas a crear un pretexto para entrar en suelo ucraniano.

