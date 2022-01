EEUU | EE.UU. lanza un aviso de tsunami en la costa oeste del país

El Servicio de Avisos de Tsunami, perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), que incluye el Centro Nacional de Huracanes, el NWS, lanzó este sábado un aviso de tsunami en la costa oeste del país tras el que ha afectado a la isla de Tonga en el Pacífico Sur.

Tsunami Advisories remain in effect for Alaska, Hawaii, and the West Coast. For the latest information, see https://t.co/QoZe9fEjyD pic.twitter.com/SXJ8pvxY7o

— National Weather Service (@NWS) January 15, 2022