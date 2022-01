España | sentencia del juicio y últimas noticias del tenista, hoy

Novak Djokovic se enfrenta al día que se presume como definitivo para conocer su futuro en Australia. La segunda vista judicial sobre su visado tiene lugar esta noche, a partir de las 23:30 horas en España –09:30 en Melbourne– y el número uno del ranking ATP, actualmente detenido, podría ser deportado definitivamente del país oceánico.

La cosa, como podía pensarse, se está alargando y aún le quedan horas para saber el veredicto final que deporte o permita permanecer a Djokovic en Australia. Lloyd, abogado del Gobierno, debe seguir exponiendo alrededor de 45 minutos desde la reanudación, después los abogados de Djokovic cuentan con derecho de réplica y ya hablaríamos del tramo final de deliberación antes de la decisión que marque los próximos días en Australia.

Una hora de parón y esto se sigue alargando. Aún no ha terminado la exposición de Lloyd y tendremos aún una hora, al menos, más con los argumentos. Después se deliberará y conoceremos el final del caso Djokovic.

Lloyd, el abogado del Gobierno de Australia, insiste en que Djokovic es un riesgo para la sociedad por su figura referencial y mediática que no está dando buen ejemplo. Es un riesgo para la salud según las instituciones del país y desde ahí explican su voluntad de deportarle, unida a las irregularidades en el visado y la exención.

«En cualquier caso su postura pública siempre ha sido la de no vacunarse», afirma Stephen Lloyd, que reconoce que la postura de Djokovic ha podido cambiar en referencia a las declaraciones de Nole en la BBC.

El abogado del ministro de Inmigración, Alex Hawke, comienza a argumentar en contra de Novak Djokovic y en favor de la decisión de su defendido de retirar el visado al tenista. «En esta etapa de la pandemia, Djokovic podría haber estado vacunado si hubiera querido», afirma Stephen Lloyd.

Los jueces anuncian un pequeño receso para comer en 30 minutos. Después continuará la vista.

Allsop rebate a los defensores de Djokovic y defiende a Alex Hawke, ministro de Inmigración de Australia, deslizando que éste habría utilizado el sentido común. De esta manera, contesta a Wood, abogado de Novak, quien había afirmado que lo único que utilizó Hawke para retirarle el visado a Djokovic era un artículo de la BBC sobre una posición no demasiado clara del tenista sobre las vacunas.

The Age, uno de los medios referencia en las informaciones sobre el caso Djokovic, ha preguntado a sus seguidores qué harían con el tenista. Una destacada mayoría opta por la deportación.

