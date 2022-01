Gremio docente rechaza bonos y alimentos Clap como sustituto del sueldo

1339044

Caracas.– A través de la consigna ‘‘Yo no quiero bono, yo no quiero Clap. Quiero un sueldo digno para salir a trabajar’’, el gremio docente en compañía de la presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), Gricelda Sánchez, rechazó este 14 de enero al frente del Ministerio de Educación, en Caracas, la asignación de bonos y entregas de alimentos Clap como sustituto de su sueldo.

Los educadores entregaron un documento en la institución pública que contenía las exigencias de sus salarios y pagos pendientes. El grupo de docentes y jubilados que acompañó a la sindicalista en la primera convocatoria de este tipo en 2022, manifestó ante los medios las carencias que enfrentan en el área de salud.

Estos profesionales están a la deriva, sin seguro médico ni funerario. En ocasiones les ha tocado reunir dinero para los colegas y sus familiares que murieron por causas naturales o por la dificultad que tenían para cubrir los gastos alimentarios.

Efraín Mavarez es un docente jubilado del Ministerio de Educación que no cuenta con el anhelado seguro médico que, aunque lo tuviera, tampoco cubre el gasto de una operación en una clínica. ‘‘Recibo casi 45 bolívares quincenales de mi jubilación. ¿Qué me alcanza con eso? No me alcanza ni para comprar una medicina’’, denunció a través de un video publicado por Fordisi en Twitter.

Comunicado al Ministerio De Educación

En el comunicado entregado por Gricelda Sánchez, secretaria de la Legislación Laboral, Reclamos y Conflictos; y Aulín Machena, secretaria de la Organización Higinia Alvarado Presidente de la parroquia Macarao; exigen a las autoridades competentes lo siguiente:

Un bono de 600 dólares derivados del incumplimiento del contrato colectivo que acumula una deuda del 950% para cada trabajador.

Activación inmediata del seguro de HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad).

Apertura de las 67 unidades del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (Ipasme) que hoy están cerradas.

Implementación de un tabulador salarial anclado al petro honre la labor del educador.

Cese del hostigamiento laboral en todos los planteles del país y la suspensión del salario sin cumplir los extremos legales establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Incorporación del personal jubilado sin discriminación y goce de los beneficios acordados para los docentes activos.

Respeto a la meritocracia y cumplimiento pleno de la política de ascenso.

‘‘Hoy nosotros rechazamos que se firme un contrato y no se reconozca la deuda del contrato que se venció en el año 2020. Un contrato que fue violado y sólo se cumplió por tres o cuatro meses’’, reitera la sindicalista tras hacer un llamado al cese de las calamidades en el sector.

La expansión de la pandemia también tocó al gremio educativo. Para el mes de enero de 2022 más de 20 voceros resultaron contagiados con ómicron, de acuerdo con la presidenta de Fordisi. El 15 de enero se conmemora, esta vez, el Día del Maestro con ‘‘las escuelas vacías y los estudiantes condenados al fracaso», señaló Sánchez.

Andrea GarofaloVista_2

