Perú | Jicamarca: Padre que evitó secuestro de su hija fue baleado

El hombre de 42 años, que tiene un chifa en Jicamarca, recibió dos disparos en el abdomen. Los criminales lograron sustraer S/350.

Víctor Braulio Fonseca Vivanco, el propietario de un chifa, terminó siendo baleado luego de hacerles frente a unos asaltantes para impedir que rapten a su hija y el atraco a su local, ubicado en San Antonio de Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

De acuerdo a la familia de la víctima, el dueño del negocio decidió poner su vida en peligro para defender a su familiar y su local, ya que fue agraviado por delincuencia hasta en tres ocasiones. El hombre de 42 años recibió dos disparos en el abdomen.

Los videos captados por las cámaras de vigilancia de la zona muestran a los dos individuos huyendo tras participar en el asalto al restaurante, ubicado a la altura de la Av. Túpac Amaru, en el anexo 22. Al exterior del chifa los esperaba a bordo de una mototaxi un tercer compinche.

“Eran uno alto y otro de mediana estatura. Ellos apuntaron a mi papá con la pistola”, expresó la hija del propietario del chifa. Además, añadió que los ladrones le arrebataron S/350 de la caja registradora, el cual era el dinero obtenido de las ganancias del día.

“Uno de ellos volteó y me miró y le dijo ‘dame las llaves del carro o me llevo a tu hija’. Entonces, mi papá botó las llaves al piso, uno de ellos se agachó y cogió las llaves. Mi papá agarró una silla y lo golpeó. El que me apuntó con el arma volteó hacia mi papá y le disparó en el pecho”, contó la adolescente de 15 años.