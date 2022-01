Zach Lavine deja el partidos de los Warrios con aparente lesión

El juego del viernes de los Chicago Bulls contra los Golden State Warriors tuvo un comienzo difícil, ya que Chicago se encontró abajo después del primer cuarto. No solo eso, sino que el guardia estrella de los Bulls, Zach LaVine, pareció lesionarse la rodilla y se vio obligado a abandonar el juego.

Según Charania, los Bulls descartaron a Zach LaVine por el resto del partido contra los Warriors. LaVine terminó el partido con cero puntos y un rebote.

LaVine pareció sufrir la lesión mientras buscaba un rebote. Recibió una falta intencional y salió del juego con alrededor de ocho minutos para el final del primer período. La estrella de los Bulls pudo marcharse por sus propios medios.

