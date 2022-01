Cilantro, la planta verde que te sana

La hierba no solo tiene uso como ingrediente para numerosos platos, también es un poderoso agente limpiador. El cilantro ha sido utilizado para remover metales y otros agentes.

Los compuestos químicos de la planta se adhieren a los metales tóxicos, desprendiéndolos de los tejidos, la sangre y los órganos. Los componentes químicos del cilantro ayudan a expulsar las sustancias nocivas del cuerpo.

El cilantro contiene antioxidantes que permite que las grasas animales no se vuelvan rancias. También contiene sustancias que matan bacterias y hongos que pueden dañar las carnes. Estas mismas sustancias del cilantro también previene la infección en heridas. El cilantro contiene sustancias que elimina bacterias y hongos. Coloca un poco de semilla de cilantro sobre la herida o rasguños después de lavar el área con agua y jabón.Precauciones con el cilantro

El aceite que contiene este tipo de plantas puede generar ciertas reacciones en algunas personas, y muchas veces puede resultar irritante. Por esto se recomienda no ingerir el aceite esencial, por vía oral, durante el tiempo de gestión y el período de lactancia. Como norma general, no se recomienda ingerir dosis altas, lo cual quiere decir que deben de consumirse dosis recomendadas y no excederse. Un consumo excesivo del cilantro, durante periodos largos y en dosis altas, podría generar problemas respiratorios debido a problemas respiratorios causados por irritación de la mucosa.