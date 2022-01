Cómo limpiar zapatillas blancas

Si lo que querías es conocer cómo limpiar tenis blancos de tela o zapatillas blancas de tela o lona que no sean en sí deportivas, no te preocupes porque aunque no sea tan rápido como con las de cuero, también es sencillo. Aquí vamos a explicarte todos los pasos para limpiar zapatillas blancas de lona y conseguir que queden impolutas.

Si la zapatilla tiene cordones y plantillas y se pueden quitar, lo primero que tienes que hacer es sacarlos. Prepara una mezcla de agua tibia con un poco de detergente, como el que empleas para lavar la ropa. Coge un cepillo de cerdas suaves y mójalo en la mezcla para ir extendiéndola sobre las zapatillas, frotando suavemente e incidiendo donde haya manchas. Una vez hayas aplicado la mezcla por toda la zapatilla, coge un paño humedecido en agua limpia y sin jabón y pásalo por toda la superficie de las zapatillas blancas para retirar los restos y, así, queden bien aclaradas. Cuando ya hayas terminado, déjalas secar al aire, pero sin que les dé el sol directamente. Mientras se secan, lava los cordones y las plantillas (estas se podrán lavar o no dependiendo del material), dejándolos a remojo con un poco de agua y de detergente. Si hay mucha suciedad, se puede poner un poco de lejía. Es importante que los pongas por separado y sin nudos para que se laven bien. Aclara los cordones y plantillas y déjalos secar como las zapatillas. Cuando ya esté todo bien seco, puedes poner las plantillas y los cordones de nuevo y ya tienes las zapatillas blancas limpias y listas para calzarlas otra vez como nuevas.

Ahora ya sabes cómo limpiar Converse blancas, que son zapatillas de tela o lona, así como la mejor forma de limpiar zapatillas blancas Nike o Adidas, que son de cuero o piel por fuera, pero ahora te explicaremos cómo limpiarlas por dentro y algunos trucos útiles para dejarlas como nuevas.