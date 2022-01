Estudiantes aplauden ayuda de Melvin Mora para recuperación de autobuses de la UC

Luego de la noticia sobre el exgrandeliga Melvin Mora, quien anunció la recuperación del transporte de la Universidad de Carabobo (UC), estudiantes de esta casa de estudio sienten alivio y aplauden la iniciativa.

Estudiantes necesitan del servicio de transporte por comodidad y seguridad

Yohan Mosquera, de 26 años de edad, es estudiante de la UC y contó a NTA que el transporte es muy necesario para quienes hacen vida en la universidad. Esto debido a que la mayoría de los universitarios viven hacia la zona sur o municipios bastante alejados como lo es su caso; Mosquera debe cruzar medio estado para poder llegar a sus clases presenciales.

«El deterioro de la universidad ha sido desde que entré en la carrera, hace como 7 años, porque de paso estudio Medicina y los paros nunca han ayudado y la pandemia, menos», expresó.

Además, dijo que la reparación de los autobuses de la UC permitirá quitarse un peso del hombro, ya que para abordar transporte público debía conseguir efectivo, algo que en los últimos años se ha vuelto difícil de tener en las manos. «Muchas veces debo quedarme en casa de amigos porque salgo muy tarde y se me hace difícil devolverme».

Unidades de transporte se dañaron muy rápido

«Había incluso un autobús Youtung, estaban en buen estado, aún me pregunto cómo de un día para otro todo se ha deteriorado», describió Mosquera. El deterioro de las unidades de transporte y la universidad en general ha afectado el desenvolvimiento de los estudiantes, tal punto que han buscado solucionar los problemas de la universidad con sus propias manos; algo que debería ser responsabilidad del estado.

Los estudiantes de la UC exigen agua potable, WIFI, librería y biblioteca, entre otros elementos importantes. Sin embargo, los entrevistados por NTA concuerdan en un cambio de administración de recursos.

«Las mejoras que le hacen falta a la universidad son nuevos Rectores y directivas. Que sí piensen en sus estudiantes y no solo en su beneficio propio», Lenimar Leboreiro, estudiante.

Alfredo Núñez, estudiante consultado por NTA, explicó los puntos claves para mejorar el sistema educativo en la universidad. «Se necesita adecuar los espacios, profesores, salario para los profesores, cobrar por los servicios que se debería de tener en la universidad en la inscripción, cafetines, bibliotecas».

Consecuencias de la falta de transporte

«Estar sin transporte me ha afectado mucho, desde que no funciona tengo que agarrar tres camionetas para poder llegar a la universidad. Por lo tanto, debo salir de mi casa de madrugada y temerosa de que me pase algo. Tengo que tener disponible bastante efectivo que es otro tema complicado. El transporte en mi comunidad es bastante deficiente por eso varias veces me ha tocado irme un trecho bastante largo caminando y aunque salga temprano de mi casa llego tarde a mis clases o prácticas y es frustrante», dijo Judimar Luzardo, estudiante de 24 años que vive en Guacara.

Luzardo además destacó que este servicio, que ahora estará activo gracias a las labores del exbeisbolista, Melvin Mora, lo disfrutará lo más que se pueda. Detalló que antes de estudiar en la sede principal de las UC, ella se encontraba en la sede de la universidad de Maracay, pero por razones de daños en los autobuses de esa sede tuvo que parar.

«No estaban en las mejores condiciones, cada cierto tiempo se paraban por falta de algún repuesto o cauchos, cada vez era más seguido hasta que un día simplemente no se activaron más»

«Es necesario»: Estudiantes de la UC se sienten aliviados de tener un transporte

Ante esta iniciativa, todos los estudiantes concordaron que era necesario esta activación de las unidades transporte para alivianar el peligro. «Estoy de acuerdo, es justo y necesario, el transporte es muy caro y es muy escaso, hay que salir a las 4:30 am de San Joaquín para estar en la universidad a las 7:00 am e implica atravesar toda Valencia», dijo Mosquera.

También comentaron que es necesario poder garantizar el traslado de los estudiantes a la institución universitaria a nivel regional; ya que muchos estudiantes han abandonado la educación superior por deficiencia de transporte, aunado a esto los estragos de la pandemia.

«Nunca las vi disponibles para usar solo un par de veces hace 5 años», recalcó el estudiante Alfredo Núñez. Asimismo puntualizaron que se habían tardado mucho en recuperar las unidades de transporte universitario que llevaban años arrumadas y dañadas.

