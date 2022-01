Las 12 recomendaciones de Julio Castro a las familias con contagiados de ómicron

El médico infectólogo Julio Castro dio a conocer una serie de sugerencias para las personas infectadas por la variante ómicron del COVID-19.

A través de su cuenta en Twitter, Castro dio hasta 12 recomendaciones y una advertencia para los pacientes que presenten síntomas de la nueva cepa.

La primera sugerencia fue el proteger en extremo a las personas más débiles, como lo son las personas de la tercera edad y los niños pequeños.

Luego recomendó que las personas sanas tuviesen «el mínimo contacto» con los contagiados.

Asimismo, instó a comer por turnos, usar tapaboca; y considerar a los negativos como «contactos».

«Los contactos negativos deben tener vigilancia e aislamiento de cinco días», añadió, antes de aclarar que pasado este tiempo y arrojar un test negativo, puede volver a sus actividades habituales.

Igualmente añadió que las personas positivas a la nueva variante deben tener, al menos, 10 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas.

Sobre el tema de los medicamentos, destacó que se debe seguir tomando los habituales para tratamientos de hipertensión y diabetes, entre otros.

«No se automediquen, la mayoría de las veces solo se requiere de medidas simples para controlar los síntomas», advirtió el médico en otra de sus sugerencias.

Por otra parte, consideró que los pacientes «especiales» requieren medidas más delicadas y en estos casos se debe consultar a los especialistas de confianza.

A su vez, llamó a los casos positivos a no estar repitiéndose la prueba sin esperar «el período de contagio y días de la cuarentena».

Castro reiteró el llamado de cuidado a toda la población venezolana a fin de que hagan frente a la pandemia que azota al territorio nacional.

«Eviten que todos se contagien en casa, alguien debe hacer de semanero», indicó el galeno.

Por último, recordó que «no es una gripe: es COVID-19 /ómicron», que es una enfermedad que deja secuelas importantes.

El pasado martes Nicolás Maduro aseguró que el país registra una tasa de seis casos por cada 100.000 habitantes desde la llegada de la variante ómicron.

Y reiteró que por los momentos se mantendrá la «flexibilización abierta con cuidados intensivos» a escala nacional.

No obstante, el aumento de casos en los últimos días pueden hacerlo cambiar de opinión y volver al método selectivo del «7+7».

#COVID19

11)Una vez esté «+» , NO ESTÉ REPITIENDO LA PRUEBA; use la regla de los días para el periodo de contagio y días de cuarentena.

12) Eviten que todos se contagien en casa, alguien debe hacer de «semanero».

13) NO ES UNA GRIPE: es covid19-Omicron.

— Dr. Julio Castro (@juliocastrom) January 15, 2022