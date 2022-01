Los turistas venezolanos hallados muertos en hotel de Argentina se intentaron comunicar al 911

El celular de Valentino González, el turista venezolano que fue encontrado muerto junto a su madre en un hotel del centro de Mendoza, en Argentina, reveló que había llamado a dos hospitales, al 911 y había pedido un Uber que nunca llegaron a tomar. El único sobreviviente, de 5 años, fue dado de alta, pero no recuerda nada de lo que pasó. Los familiares de las víctimas aseguraron que actuarán hasta las últimas consecuencias contra los responsables del alojamiento.

Por: Diario Uno

Estos datos fueron revelados por los familiares de las víctimas que llegaron a la provincia luego de enterarse por los medios de comunicación de la muerte de Tilma del Carmen Tovar, de 57 años, y su hijo Valentino González, de 23 años, mientras que aseguraron que fue un verdadero milagro que Luis, de 5 años, haya sobrevivido.

En conferencia de prensa, Alex Mendoza, yerno de Tilma, sostuvo que tuvieron comunicación con ellos en la noche del viernes y que ya notaron que la mujer no se sentía del todo bien, pero nada que llamara la atención, y pensaron que era por el calor. El sábado no supieron nada de ellos y cuando ya era domingo les pareció extraño que no hubiese ningún tipo de comunicación.

Daniela González, hija de Tilma y esposa de Alex, recibió un llamado del que solo entendió que le hablaban de un accidente ocurrido en Mendoza. Cuando su marido googleó esas dos palabras claves, se encontraron con la noticia que habían encontrado a dos turistas venezolanos muertos y un nene internado.

Inmediatamente supieron que se trataba de su familia, y se comunicaron con Luis, hermano de Tilma y papá del niño que estaba internado en el Hospital Notti, fuera de peligro, pero con Covid.

Las víctimas fatales vivían en Buenos Aires, junto con Daniela y Alex, quienes fueron los primeros en llegar a la provincia. Horas más tarde lo hizo Luis, quien vive en Brasil junto a su hijo.

Era la primera vez que el pequeño Luis se iba de vacaciones con su tía, a quien quería como una segunda madre. La fecha de regreso a Brasil era en febrero.

El celular de Valentino

Cuando revisaron el celular del hijo de Tilma encontraron que trataron de pedir ayuda, pero no tuvieron respuesta.

«Había una llamada al 911 a las 0.46 del domingo que duró 3 minutos, pero la Policía nunca llegó», dijo Alex, y agregó que también encontraron una llamada de dos minutos a un hospital privado, y el pedido de un Uber, al parecer, para ir hacia algún lugar donde los atendieran, pero cuando llegó ya era tarde.

Daniela, hija de Tilma y hermana de Valentino, cree que su hermano hizo esas llamadas porque vio que su madre estaba mal. Su hipótesis es que primero murió ella, y luego él.

«La negligencia de las personas que tienen capital y tienen un departamento en esas condiciones, además de la negligencia de que quienes tienen que evitar estas situaciones y que al final llevaron a la muerte a personas tan importantes para nosotros», sostuvo Alex, y agregó: «El dueño de este lugar no se reportó con nosotros, no nos mandó ni un mensaje, sí tuvimos contacto con su abogado y vamos a mediar esta situación, pero el dinero no nos devuelve la vida de nuestros familiares. Que no queden dudas que no nos vamos a detener hasta que estas personas paguen por lo que hicieron».

La salud del niño

Luis, de 5 años, es venezolano, pero vive en Brasil desde que era un bebé. Según su papá, el amor que le tenía a Tilma era muy fuerte, y la quería como una segunda mamá, y por eso habían hecho todos los permisos para que vacacionaran juntos.

Los médicos del Hospital Notti le indicaron a sus familiares que tenía las enzimas del corazón y del hígado muy elevadas como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono, y que estuvo al borde de la muerte.

Creen que el pequeño estuvo desde las 0.46 del domingo 9 de enero, hasta las 15 solo e inconsciente, luego de haber muerto su tía y su primo.

Cuando le preguntan a Luis qué pasó esa noche, solo dice que fueron a cenar, luego regresaron al departamento y se acostaron a dormir, pero no recuerda nada más.

Si bien el niño sufrió una intoxicación de la que se salvó de milagro, y además tenía Covid. Ya recuperado fue dado de alta para que se fuera con sus familiares. De todas formas, los médicos indicaron que todavía deben realizarle estudios, especialmente psicológicos y neurológicos.

Fue una empleada del lugar donde se alojaron quien escuchó ruido a agua dentro del departamento, por lo que golpeó insistentemente, pero al no tener respuestas llamó a la Policía y allí descubrieron lo que había pasado.

Los cuerpos

Como Tilma y Valentino también tenían Covid, sus familiares no pudieron ver los cuerpos por el protocolo vigente en este tipo de casos.

Luego de hacer todos los trámites correspondientes, los cuerpos fueron cremados este viernes.

Daniela y Alex, que viven en Buenos Aires, estiman que se irán de Mendoza el domingo, debido a que ya no tienen más nada que hacer acá. Luis y su hijo esperarán la autorización del médico, pero estimaron que se irán para la misma fecha y regresarán a Brasil.

