Existe una técnica utilizada por mujeres en Oriente para lucir siempre jóvenes. Descubre la mascarilla de arroz para rejuvenecer el rostro.

Existe un secreto milenario utilizado por mujeres de países como Japón, China y Tailandia, para lucir siempre bellas con una eterna juventud. Esas aplicar una mascarilla a base de arroz. La misma tiene propiedades increíbles: aclarará a tu piel y la dejará mucho más tersa.

¿Te has preguntado por qué la mayoría de las mujeres de Oriente siempre lucen una piel joven como si no les pasa el tiempo? Ellas tienen a la mano un recurso natural invaluable no tan solo por su efectividad sino porque es un remedio casero disponible para todos y de muy bajo costo.

¿Por qué utilizan arroz? Porque el arroz contiene 2 componentes muy importantes para tratar la piel envejecida. Por un lado el ácido linoleico, rico en antioxidantes, que favorece la creación de colágeno. Y por otro lado el escualeno que regenera la piel tras el desgaste causado por los rayos solares.

Ingredientes que vas a necesitar:

• 1 taza de agua

• 1 cucharada de miel

• 1 cucharada de arroz

• 1 cucharada de leche

Modo de preparación:

En una olla coloque el arroz y vierta la taza de agua. Encienda el fuego y ponga a calentar. Deja hervir por 3 minutos y luego cuela la mezcla. Reserva el agua.

Toma una taza de tamaño grande y coloca si el arroz hervido. Añade la miel y la leche y mezcla hasta obtener una masa homogénea. Deja que esta pasta repose algunos minutos y luego aplicar la tibia sobre tu rostro. Deja descansar sobre la piel durante 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, cuando te quites esta mascarilla, enjuágate la cara con el agua de arroz que habías reservado.

¿Cómo hacer este tratamiento?

Debes practicarte una aplicación por semana. Lo recomendable es seguir este tratamiento por el espacio de al menos 60 días. Entonces verás resultados increíbles. No solo reducirás la cantidad de manchas que posees en la piel sino que la misma se verá más brillante y libre de arrugas. Dicen qué realizando esta técnica de modo constante es posible rejuvenecer tu rostro en 10 años. Interesante ¿no?