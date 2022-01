Ofrecen productos Clap por WhatsApp: nueva modalidad de estafa

1339379

Caracas.- Es la misma Anita, esa que te saluda cariñosamente por WhatsApp. Ahora no solo ofrece dólares en venta; su generosidad va más allá y te dice que puede conseguirte “una bolsa resuelta del Clap, a buen precio”. ¡Alerta!, no te dejes engañar: es la nueva modalidad de estafa a través de la mencionada aplicación de mensajería instantánea.

Tal como se ha estado registrando desde hace 1 año aproximadamente, una red de estafadores cibernéticos no descansa en su permanente intento de engañar a los usuarios de la aplicación WhatsApp, mediante el ofrecimiento de algunos beneficios que hace una persona, supuestamente conocida, la cual se identifica generalmente con nombres muy comunes como María, Andrea, Gabriela o Ana.

Este último es el que se está utilizando más recientemente para embaucar a las personas con la oferta de una bolsa de alimentos del programa Clap (Comité Locales de Abastecimiento y Producción), en un mensaje textual que se emite, por ahora, desde el número: 0412-1580591.

“Hola, qué tal, soy Anita, agrega este número y borra el otro”, es la manera como inicialmente abordan a las posibles víctimas; un saludo del que no se tiene certeza si realmente es una mujer o un hombre quien se escuda en esa fachada.

Cuando las personas preguntan de qué Anita se trata, el emisor indica que es Ana María. Si consigue una reacción positiva de parte de quien está recibiendo los mensajes, al creer que es una conocida de igual nombre, el estafador o estafadora procede a explicar el motivo del contacto.

“Era para saber si estás interesad (no especifica el género) en comprar combos de comida a buen precio, que por aquí tengo unos cupos que me ofrecieron y me acordé de ti. (…). “Ya te paso la foto de la lista de lo que trae y los precios”, son parte de las palabras con las que los delincuentes intentan avanzar en su cometido.

Seguidamente proceden a enviar una foto con la supuesta lista que está integrada por rubros alimenticios básicos, como harina de maíz, arroz, pasta, azúcar, leche en polvo, aceite, granos varios, entre otros.

“Mira, esto debe ser discreto, tú sabes que no a todo el mundo le venden estas bolsas del Clap”, advierte la presunta Ana María, quien suele anexar algunas fotos de los productos alimenticios para generar más confianza.

El precio que debe pagar quien esté interesado en la adquisición de la referida bolsa es de 50 bolívares por transferencia. Es decir, el equivalente a unos 10 dólares aproximadamente este 16 de enero.

Sobre esta situación las autoridades policiales como el Cicpc, han advertido reiteradamente de los diferentes modus operandi utilizados por los ciberdelincuentes para estafar a la población venezolana, basado en las mismas denuncias realizadas a diario por los ciudadanos.

La forma de estafa o intento de ella que se mantuvo durante los meses de noviembre, diciembre y parte de enero, fue la de emitir mensajes por WhatsApp que les aseguraban a las personas que habían sido seleccionadas como beneficiarias del programa de productos de línea blanca, Mi Casa Bien Equipada.

