Si Maduro cumple planteamientos que hemos hecho, no hay razón para que la economía no crezca este año: Conindustria

El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, aseguró este miércoles que si el chavismo cumple con los planteamientos que ha hecho el sector no hay razón para que la economía venezolana no crezca más allá de la «ligera recuperación» que tuvo en el 2021.

«Es importante aclarar que tuvimos una ligera recuperación, pero producto de que hemos bajado tanto y también nos estamos comparando con un 2020 cuando muchas industrias no estuvieron operativas durante largo tiempo. Pero sí, hubo una leve recuperación en cuanto a la producción y el consumo. Para 2022 estamos estimando que, si se cumplen razonablemente los planteamientos que hemos venido haciendo en cuanto a medidas económicas y flexibilización de muchas otras, no habría razón para no seguir creciendo y recuperándonos. Pero debe cumplirse varios de estos planteamientos», declaró a TalCual.

En palabras de Pisella, espera que este año se recupere el poder adquisitivo. «Sin eso, el consumo tampoco se va a recuperar. Aunque desde la industria hemos hecho un gran esfuerzo, ya que pasamos de un 21% a un 23% de la capacidad instalada. Significó que se incrementase el personal. Incrementamos en un 60% la remuneración de nuestros trabajadores. Si la industria se recupera, eso va a hacer directamente proporcional al ingreso de los trabajadores».

«En primer lugar, aparte de la recuperación de la remuneración y la producción, necesitamos que cese el decreto de la exoneración de impuestos a productos terminados importados que se pueden producir en el país. Tiene tres años y medio y viene renovándose. Perjudica a la producción nacional y al trabajador», fustigó.

Según Conindustria, hasta el primer trimestre de 2021, de los 30.000 establecimientos comerciales que operaban en el país solo sobreviven unos 2.000. Es decir, más del 90% de la industria desapareció.

