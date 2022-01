Steve Nash da actualización sobre la lesión de Kevin Durant

Los Brooklyn Nets tuvieron pocos problemas para derrotar a los New Orleans Pelicans, 120-105. Steve Nash y compañía. entró en el juego con dos miembros disponibles de su Big 3, Kevin Durant y James Harden. Kyrie Irving está sano, pero sigue fuera ya que no está vacunado y no puede jugar en casa.

Fue un partido muy completo del equipo que compartió bien el balón y terminó con 30 asistencias. Sin embargo, fue difícil para los fanáticos saborear la victoria. Toda la atención está puesta en Kevin Durant, quien abandonó el juego a la mitad del segundo cuarto con una lesión de rodilla.

El compañero de equipo Bruce Brown cayó sobre la pierna izquierda de KD y pareció hiperextender un poco la rodilla de la superestrella. Al principio, Durant parecía querer permanecer en el juego y comenzó a frotar el área. Pero aparentemente, el líder anotador de la NBA se dio cuenta de que el problema era más serio y se revisó, luego fue inmediatamente al vestuario por sus propios medios.

ICYMI: Here’s the video of Kevin Durant’s knee injury. Hopefully it’s nothing serious. (Via Bleacher Report) pic.twitter.com/aIDZcZEZX8 — Chris Milholen (@CMilholenSB) January 16, 2022

Según Nick Friedell de ESPN, Durant parecía esperanzado después del partido de que la lesión no fuera demasiado grave. KD no pensó que fuera tan malo como una lesión similar que sufrió en 2017. Esto fue lo que sucedió cuando el ex hombre grande de los Golden State Warriors, Zaza Pachulia, cayó sobre la pierna de Durant en 2017 cuando eran compañeros de equipo.