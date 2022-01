Carlos Hermoso: «el crecimiento económico de Venezuela para 2022 no será tan grande»

1339416

Bajo el título Perspectivas económicas de Venezuela para el 2022, el equipo de El Pitazo en la calle reunió el 13 de enero al economista Carlos Hermoso y a 250 lectores a través de WhatsApp para hablar sobre lo que podría esperarse para este año en materia económica para el país.

Durante su ponencia, Hermoso reconoció que 2021 dejó una pequeña recuperación de aproximadamente 7 % en la economía nacional. Sin embargo, explicó que esta se da dentro de un proceso de acumulación simple de capitales en la que la reinversión y el crecimiento de las fuerzas productivas son escasos.

A esto agregó que la banca sigue teniendo poco margen de maniobra para entregar créditos, algo que complica el salto hacia un proceso de acumulación ampliada de capitales que sí permita un crecimiento real de la economía.

Para el invitado buena parte de la responsabilidad de la crisis económica de Venezuela recae sobre el chavismo, pues no impulsaron el desarrollo interno pese a tener la oportunidad. Por el contrario, permitieron el ingreso de bienes y servicios desde exterior sin pagar aranceles, generando una competencia desigual con los productos nacionales. «Como consecuencia, buena parte del sector productivo nacional quebró… y el capital empresarial se centralizó entre pocas manos».

El crecimiento de 2022 será igual al de 2021

Pasando a las expectativas para 2022, Hermoso señaló se repetirá la cifra del 7 % de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) visto en 2021. No obstante, apunta que este cambio parecerá mucho más grande de lo normal, pues el aparato productivo nacional se redujo entre 75 % y 80 % en los últimos años.

Aparte, destacó que la estabilidad alcanzada en los últimos meses en el precio de las divisas, así como la reducción de la inflación, también podría mantener para 2022 debido a los siguientes factores:

Incremento de la circulación del dólar en la economía venezolana , pues al existir mayor oferta se compensa la demanda.

, pues al existir mayor oferta se compensa la demanda. La liberación del cambio de divisas , una política que ha permitido al mercado marcar libremente las tasas.

, una política que ha permitido al mercado marcar libremente las tasas. El incremento en la producción y precios del crudo que viene dándose desde 2021.

que viene dándose desde 2021. El ingreso de dólares al país por concepto de contrabando de oro, coltán y otros minerales valiosos.

por concepto de contrabando de oro, coltán y otros minerales valiosos. El equilibro alcanzado entre el ingreso y gasto público de la nación.

Por último, Hermoso apuntó que no se debería esperar un incremento en la competitividad ni el empleo productivo durante 2022. Aunque, esto podría ser algo que cambiaría si se toman las políticas monetarias correctas para saltar de la acumulación simple de capitales a la ampliada.

Preguntan los lectores

Pedro García, docente jubilado de Caracas, preguntó por qué si en 2021 hubo un leve crecimiento económico este no se ve reflejado en el salario y calidad de vida de los empleados públicos. Hermoso contestó que esas tablas salariales son definidas por el Estado, sin embargo, ello no implica que la remuneración monetaria no haya aumentado en el sector privado y que los mismos empleados públicos hayan mejorado sus ingresos a través de la economía informal.

Kelno Faneite, desde Chile, consultó si esta recuperación económica podría “atemperar el descontento popular y postergar el cambio de gobierno”. Para Hermoso efectivamente es así, pero agregó que una cosa es aliviar la presión sobre el conflicto y otro que realmente se resuelva, por lo que igualmente podrían darse las condiciones para nuevos enfrentamientos como los de 2017 y 2019.

Norelis Valerio, docente jubilada, preguntó desde Caracas por qué los precios continúan aumentando si se ha frenado la inflación en el país. El economista contestó que una desaceleración de la inflación no significa que esta haya desaparecido, por lo que el aumento de precios seguirá dándose, pero a menor ritmo que en años anteriores.

