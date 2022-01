Ingredientes

1 yuca

Orégano

Sal

Elaboración

1.- Comenzamos pelando la yuca bien, yo en este caso he pelado solo una parte y no la he cortado porque luego las láminas las hago con el pelador y es mucho más fácil de hacer si no cortas el trozo directamente de la yuca.

2.- Cortamos láminas de yuca con la ayuda de un pelador, usable porque con un cuchillo es muy difícil porque es muy dura.

3.- Cómo veis quedan cortadas muy finas, se harán en unos 20-30 segundos.

4.- Las freímos en abundante aceite muy caliente. Truco! Cuando deje de chisporrotear cada chip de yuca las retiramos. Nada más que echan en el aceite, como veis, se fríen muy rápido pero en 15 segundos parecerá como que se apaga el fuego porque ya ni reaccionan los trozos, es el momento de retirarlos.

5.- Las ponemos a escurrir en un plato con una servilleta debajo, ponemos sal y orégano y listo. Como veis son muy duras y no cogen nada de aceite, nada!!