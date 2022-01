El masivo despliegue militar en Apure ante posible respuesta a las FARC

El estado Apure fue objeto esta semana de un intenso despliegue militar de tropas, muy cerca de la frontera con Colombia.

Se pudo conocer que esta movilización de militares es una posible respuesta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A través de un conjunto de fotografías se observó una aeronave C-130 y un avión de transporte Y-8 en la población de Guasdualito, en Apure y la brigada 92 Caribe.

Toda esta movilización de personal militar es cercana a la frontera con Colombia, que en los últimos meses, ha sido escenario de enfrentamientos.

Los combates cerca del paso limítrofe colombo venezolano han dejado varios muertos en las poblaciones venezolanas cercanas al vecino país.

Uno de los últimos incidentes destacables se registro el viernes 14 de enero. Se conoció que elenos tomaron el sector La Gabarra, capital del municipio Páez. Territorio que desde hace años había estado controlado por las FBL/FPLN.

Según un caso expuesto por la periodista Sebastiana Barráez, más de 50 hombres armados tomaron el pueblo de La Gabarra «al más puro estilo de un ejército de ocupación extranjera, desconociendo al Estado Bolivariano y al poder popular, trayendo zozobra y terror em la población”.

Estas disputas entre las guerrillas mantienen en vilo a toda la población, que hasta ha tenido que desplazarse para evitar entrar en el conflicto armado.

Mass military deployment to Apure, a C-130 and a Y-8 transport plane delivered hundreds of soldiers to Guasdualito in Apure and the 92 Caribe brigade. It looks like they might be deploying in response to FARC again. #Venezuela pic.twitter.com/6nLUVDpGOr

— CNW (@ConflictsW) January 16, 2022