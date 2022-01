Espero que gobernadores no pidan recursos a Maduro con una mano y bloqueo con otra

El presidente de Soluciones, Claudio Fermín dijo este lunes que espera que la gestión del gobernador de Barinas, Sergio Garrido -MUD- represente un «cambio para bien» y también que no vaya a donde Maduro a pedir recursos con una mano y «bloqueo con la otra mano».

«Creemos que el país necesita estabilidad, confianza y todos esos procesos de creer que hay un presidente provisorio, una AN que todavía la llaman legítima pese a que está vencida; auspiciar bloqueos económicos que son criminales. Todas esas posiciones de élite, por supuesto que hay venezolanos que no estamos de acuerdo con todo esto, que estamos convencidos de que ha sido toda una estafa política de Guaidó y la AN provisoria», expresó en entrevista en Primera Página de Globovisión.

«Le hagao un llamado a gobernadores y alcaldes, junto con la sociedad civil y grupos calificados del país a que se manifiesten contra el bloqueo, me parece muy bien que pedirán recursos ante el Ejecutivo nacional como pedir recursos, pero espero que no vayan con la otra a pedir bloqueo».

Al tiempo que pidió «respeto» a su punto de vista.

En palabras de Fermín quien se postuló como candidato a la gobernación de Barinas y sacó 5.936 votos (1,77%), el triunfo de Garrido fue una respuesta contundente de rechazo al chavismo que gobierna el estado llanero desde hace más de 20 años. «Ha habido un cambio después de 22 años por conducción de una sola familia, ha habido un cambio político muy claro, y diría que con una respuesta contundente, porque hubo polarización absoluta».

«Aspiro que sea un cambio para bien, después de tanto sectarismo, de decisiones tomadas en familia que se expresaban en expropiaciones; espero que venga un gobierno de amplitud» y agregó «y en ese sentido, quiero hacer votos por el éxito de esa gestión, es lo que queremos todos los barinenses y todos lo venezolanos».

Sin embargo, Fermín fustigó a quienes lo catalogaron de cómplice del gobierno de Maduro y de divisionista porque lanzó una candidatura fuera de la MUD: «ha sido una andanada de calumnias, de difamaciones, gente a la que le molesta quienes disentimos, y eso no es nuevo. Así fue en el año 2.000 cuando Arias Cardenas se lanzó como candidato y como estuve en desacuerdo, muchísima gente que hoy está en el G4; eran partidarias de Arias Cardenas».

«Lo mismo pasó con quienes defendemos el voto, con quienes defendemos el diálogo y el entendimiento. Hay un sector del país muy poderoso financieramente que dirige campañas de descrédito a todo el que lo disiente y quiero decir que así como ayer sostuvimos posiciones firmes a favor del civismo, del voto, en contra de la abstención y de la violencia, no daremos marcha atrás».

«No tendremos elecciones en 2.022, ni en 2.023, pero tendremos elecciones al final de 2.024 y quedan estos 3 años, prácticamente para que se prediquen ideas, resultados y esto solo es posible en un clima de entendimiento», destacó.