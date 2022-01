LeBron James se disculpa con la Laker Nation

Los Ángeles Lakers no están viviendo una buena temporada; actualmente tienen un récord de 21-22. Tampoco los Denver Nuggets (22-19) pero les dieron una paliza el sábado por la noche: 133-96.

Además los angelinos están en una racha de tres derrotas, ya que anteriormente perdieron ante los Sacramento Kings (125-116) y los Memphis Grizzlies (127-119).

Dada la situación, la gran estrella del equipo, LeBron James, ha querido pedir disculpas a la Laker Nation, a todos los fans de amarillo y morado. Así como hacerles la promesa de que las cosas mejorarán.

#LakerNation I apologize and I promise we’ll be better! 👑💜💛

Davon Reed LOCKS DOWN LeBron James, makes him fall on the damn floor! 😂#Lakers @ #Nuggets pic.twitter.com/rlRc1Vr9ju

— Joel Rush (@JoelRushNBA) January 16, 2022