Luis Barragán: Rusia no es una superpotencia militar y solo aspira a vender más armas en la región

Para Luis Barragán, integrante de la Comisión Permanente de Defensa de la AN/2015, la reciente declaración del vicecanciller ruso Sergei Ryabkov no tiene otra propósito que la de aumentar la venta de armas y equipo militar en la región.

“Las amenazas – prosiguió – de enviar armas y tropas a la región en mayor escala sólo responde a las necesidades políticas internas, porque si bien es cierto que puede considerarse a la Federación de Rusia como una superpotencia militar, no menos cierto es que no cuenta con las fortalezas económicas suficientes para provocar y sostener una guerra transcontinental, siendo otras sus prioridades geopolíticas. Por ello, comprendemos el silencio de Vladimir Padrino en las actuales circunstancias”.

Indicó el parlamentario de la Fracción 16 de Julio que Putin sólo aspira a incrementar las relaciones políticas y comerciales en América Latina.

“Intenta recuperar su liderazgo interno afectado por el manejo de la pandemia y lanza a través de otros funcionarios esas invectivas en aras de recuperar el prestigio que ha perdido, Por supuesto que constituye un peligro en la región en atención al desarrollo de la guerra no convencional, y no en los términos de una confrontación tradicional. Sin embargo, Estado Unidos no responde a sus responsabilidades hemisféricas”.

Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional

Señaló Barragán que los miembros de la Comisión Permanente de Defensa/2015 han intercambiado opiniones sobre el caso y propiciarán un debate en la plenaria de la Asamblea Nacional al respecto.

“Ha quedado pendiente una discusión de fondo sobre la alianza política y militar del régimen venezolano con Rusia, caracterizada por una deliberada opacidad. El asunto atañe a nuestra seguridad y defensa, pues, son numerosos y variados los grupos armados foráneos que controlan un porcentaje significativo de nuestro territorio y, así lo entendemos, los hay rusófilos y rusófobos también, cuyas diferencias no siempre puede manejar el sempiterno ministro de la Defensa”.