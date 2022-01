Masisa había denunciado ante el Ministerio Público al dirigente sindical Jean Mendoza

1339770

Ciudad Guayana.- El abogado penal José Guzmán, quien es el representante legal de Jean Mendoza, informó que la transnacional chilena Masisa había puesto una denuncia en el Ministerio Público en contra del dirigente sindical en septiembre de 2021.

Guzmán explicó a El Pitazo que el pasado 19 de diciembre la empresa formuló la denuncia de instigación al odio ante la Fiscalía 15 de Ciudad Guayana. “Eso lo hicieron a total espalda de Jean, él no sabía que había pasado eso. Solicitaron al Cicpc que lo buscaran en casa de su exesposa y esta alegó no saber de su paradero, pues tienen dos años separados y aun así hicieron todas las citaciones en esta casa, donde él no reside”.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvo el 15 de enero a Mendoza, cuando estaba en una reunión con dirigentes sindicales en Puerto Ordaz. Actualmente está privado de libertad en las celdas de este cuerpo policial ubicado en San Félix

“Buscaron agotar todas las instancias para obtener la orden de captura en su contra. No lo llamaron a su teléfono, ni fueron a su nueva dirección. Todo esto, a pesar de que cuando Mendoza se enteró de lo sucedido se fue a presentar ante el Ministerio Público y le decían que ya no podía, que debía ir hasta el tribunal”, detalló Guzmán.

El equipo jurídico apoderado de Mendoza fue en dos oportunidades al Ministerio Público y a los tribunales, pero les negaban el acceso al expediente. Solo una vez dejaron que lo leyeran, más no obtener una copia del documento.

“Están usando los medios públicos para criminalizar la protesta laboral, lo que quieren es acallar a este muchacho judicialmente. Como vienen elecciones sindicales y es el candidato fuerte lo quieren sacar del juego”, dijo el abogado.

Mendoza es uno de los dirigentes sindicales que ha mantenido constantes denuncias sobre las irregularidades laborales ocurridas en la madera. Desde hace un año interpuso una denuncia sobre despidos injustificados, aunque la Inspectoría del Trabajo emitió un reenganche, hubo caso omiso por parte de la empresa.

“En marzo de 2021, Jean puso una denuncia ante la Fiscalía Superior porque recibió amenazas por parte de representantes de la empresa. Todo esto a raíz de que la empresa hizo caso omiso a los reenganches emitidos por la Inspectoría del Trabajo y tribunales laborales”, indicó Guzmán.

La audiencia de presentación está fijada para este 17 de enero de 2021, en horas de la tarde, su equipo jurídico espera lograr la libertad y demostrar la inocencia del trabajador de la maderera.

Gladylis FloresSucesos

Gladylis FloresSucesos