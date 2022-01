Piden oficialmente activar revocatorio ante sede del CNE (Caracas)

En Caracas y en varios puntos del país, activistas del Movimiento Venezolano por la Remoción (Mover) acudieron a la sede de (CNE) para exigir que el organismo electoral fije una línea a seguir para activar el derecho a revocar el periodo presidencial.

Poder Electoral en mora

«Está en mora el CNE, se demora, y me viene una pregunta ¿No será que piensan hacer lo mismo que en 2016? Ojalá no sea así, el país quiere decidir de forma pacífica, establecer su ruta y no que se la impongan en medio de torpezas, de errores y fracasos que además se presentan como éxitos mientras buena parte del país tiene hambre, sed, miedo, no tiene agua, luz ni gasolina y ha visto comprometida su confianza y su fe», expresó Nelson Chitty Laroche, a la salida del Poder Electoral.